Crida per trobar un cotxe causant d’un accident a Figueres

Es busca un cotxe negre que aquest divendres va provocar un accident a Figueres i va fugir, sense que el conductor donés la cara i assumís la seva responsabilitat, un fet que passa massa sovint i a vegades acaba en detenció. En aquest cas, afortunadament, no ha calgut lamentar lesions personals, però el vehicle que va rebre l’impacte de l’infractor ha quedat força malmès i els seus propietaris busquen, almenys, testimonis dels fets, amb la intenció que això permeti acabar localitzant el causant de l’accident. Per això han fet un fil a Twitter en què detallen que va passar, on van ser els fets i com va quedar el cotxe, a part de donar les poques pistes que hi ha sobre com ha de ser i en quin pot estar el vehicle que es busca.

Segons explica el conductor del cotxe que va rebre l’impacte, els fets es van produir aquest divendres a mitja tarda, cap a dos quarts de set, al camí de les Forques, just en el tram abans de la incorporació a la rotonda que a la capital de l’Alt Empordà es coneix com “la de la Rieju”, ja que hi ha unes instal·lacions de la popular marca de motos catalana.

L’accés del camí de les Forques a la rotonda de la Rieju a Figueres, on un cotxe va provocar un accident i va fugir / Google Street View

Les víctimes van veure com un vehicle fosc passava, inexplicablement, circulant en sentit contrari entre el seu cotxe i la vorera. Va xocar lateralment amb violència però va continuar la seva cursa embogida, circulant per sobre la vorera. Per descomptat, no es va aturar a interessar-se per l’estat dels ocupants de l’altre cotxe ni per com havia quedat el vehicle, sinó que va seguir el seu camí en direcció al veïnat de les Forques. De fet, aquest comportament va resultar molt estrany per a les víctimes i fa pensar que hi ha alguna cosa que no se sap al darrere.

Un cotxe negre que ha de tenir el lateral dret malmès

L’autor del fil, @Tillpolltill, remarca que la seva dona i el seu fill de 5 anys anaven dins del cotxe i que va ser per sort no els va passar res del que els podria haver passat. Tanmateix, el vehicle sí que va quedar força malmès, amb tot el lateral destrossat. Com a pista per localitzar el culpable, se sap que duia un cotxe negre i que també ha de tenir el lateral dret malmès. Com que no tenen cap dada més, demanen als testimonis que els ajudin i proporcionin les pistes que puguin tenir. Seria determinant, per exemple, si algú que va veure els fets –era a mitja tarda, encara que ja fos fosc– i recorda una part de la matrícula del cotxe del fugitiu.

Un any negre de successos a Figueres

Figueres, la plàcida i pròspera capital de l’Alt Empordà, no és habitualment escenari de successos violents, però just unes hores després d’aquest misteriós accident provocat i amb fugida, aquesta matinada mateix, hi ha hagut una agressió mortal a la rambla de la ciutat, al cor de la població, molt a prop del Museu Dalí i a pocs metres del Museu del Joguet. A més a més, en el que està sent un any negre per a la ciutat, entre febrer i març es van acumular tres fets tràgics o truculents: el 12 de febrer, va morir-hi un nen de 7 anys atropellat; dos dies després, el 14 de febrer, hi va haver un tiroteig amb un ferit; i el 30 de març, es va produir una baralla davant d’un pub on els vigilants portaven matxets.