VÍDEO | Baralla en un pub de Figueres on els vigilants portaven matxets

La Guàrdia Urbana de Figueres i els Mossos d’Esquadra investiguen una baralla en un pub de Figueres on els vigilants de seguretat van amenaçar amb matxets els clients que els intentaven agredir. En un vídeo publicat pel Sindicat Nacional de Seguretat de Catalunya, es veu com els porters treuen fins a tres matxets i la policia intenta esbrinar quan es va produir la batussa i si els vigilants que es veuen a les imatges encara hi treballen.

🚨 Ens arriben aquestes imatges d'una baralla a #Figueres on es veuen porters amb Matxets!

No és el 1er ni l'últim vídeo i estem veient com cada cop és més normal l'ús d'aquestes Armes Prohibides.

Com a Sindicat demanem més Eines Policials i actuar davant d'aquesta Proliferació! pic.twitter.com/Jta5OvJM0d — Sindicat SEGCAT (@Seg_Cat) March 30, 2022

Els fets es van produir a la sortida d’un bar musical de la plaça del Sol de Figueres, però segons la policia no consta cap denúncia ni que hi hagués ferits, informa l’ACN. L’única pista que hi ha és una trucada que la policia local va rebre a tres quarts de set del matí alertant d’una baralla, en la qual hi hauria implicada més d’una desena de persones, però quan els agents van arribar a la plaça ja no hi havia ningú.

El vídeo, única prova

El vídeo que circula per xarxes és l’única prova que hi ha de la baralla. A les imatges es veu una persona estesa a terra i uns quants clients increpant dos vigilants de seguretat que intenten protegir-se a l’interior del local, que té les persianes mig abaixades. De sobte, apareix un altre home amb un objecte llarg, que sembla una branca, i s’abraona sobre els porters per colpejar-los. També hi ha un llançament d’una ampolla i diversos cops abans que els vigilants surtin del local exhibint els matxets.

La policia està investigant els fets d’ofici perquè no hi ha denúncia i intenten verificar que les imatges corresponguin al passat cap de setmana, quan es va rebre l’avís d’un veí. Els investigadors intenten determinar si els vigilants encara treballen al local per dirimir possibles responsabilitats per als propietaris del pub, però la falta de proves complica la resolució del cas.