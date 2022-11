Junts i comuns s’uneixen contra els projectils de foam dels Mossos i pressionen ERC

Combinació extraordinària al Parlament de Catalunya. Els grups parlamentaris de Junts per Catalunya i Catalunya en Comú han presentat un acord a la comissió d’estudi del Model Policial que reclama la retirada dels projectils de FOAM i prohibir la tècnica de dispersió de concentracions coneguda com a carrusel. L’acord, signat pel juntaire Jaume Alonso-Cuevillas i el comú Marc Parès, es presentarà a votació a la sessió definitiva de la comissió que se celebrarà aquest divendres a la cambra catalana.

L’acord entre comuns i juntaires, que podria tenir el suport definitiu de la CUP, obliga a ERC a posicionar-se en una qüestió que fins ha evitat . La proposta transaccional també inclou altres mesures, com és una avaluació del material existent a l’arsenal dels Mossos d’Esquadra i un examen previ del material que es vulgui incorporar. Així mateix convenen en què cal esmerçar esforços en trobar un sistema que permeti la traçabilitat per vídeo de les actuacions en dispositius d’ordre públic.

Jaume Alonso-Cuevillas, diputat de Junts, al Parlament / Jordi Borràs

“Reformular els criteris d’intervenció policial”

La transacció entre les dues formacions emmarca el debat en la dicotomia de les eines tàctiques però evitar l’enfrontament. “Si bé s’estima necessari que la policia pugui comptar amb eines que permetin un ampli ventall d’opcions tàctiques per evitar la confrontació violenta, s’estima igualment necessari reformular els criteris d’intervenció policial en matèria d’ordre públic amb l’objectiu d’evitar en tot moment l’escalada de la conflictivitat entre els cossos policials i la ciutadania que exerceix el dret fonamental a la protesta”, indica el document.

D’aquesta premissa les formacions interpreten que cal “retirar urgentment els projectils més lesius (SIR-X) de les llançadores de projectils viscoelàstics”. En aquest sentit opinen que cal “estudiar la substitució de l’ús de bales de foam per altres mitjans igual d’eficaços i potencialment menys lesius”. De fet, el protagonisme del foam a les manifestacions provè de la decisió del mateix Parlament de Catalunya de retirar del polvorí dels Mossos d’Esquadra les bales de goma, arran de la polèmica pel cas Quintana.

El diputat de CatECP Marc Parés, durant la seva intervenció al ple del Parlament/ACN

No al carrusel

En la mateixa línia, el pacte entre comuns i juntaires també deixa molt clar la seva petició de “prohibir les tècniques de carrusel i qualsevol altra potencialment perillosa per la seguretat dels manifestants”. És a dir maniobres de dispersió a cop de furgoneta, que empaiten la massa de manifestants per tal de disgregar-los. Una operativa que ha aixecat força polèmica cada vegada que s’ha utilitzat.

Per altra banda, i també en relació amb els dispositius d’ordre públic, i “especialment en l’ús de les llançadores de projectils viscoelàstics”, juntaires i comuns reclamen que la Direcció General de la Policia incorpori “eines tecnològiques que permetin geolocalitzar i registrar les actuacions policials amb vídeo i àudio, amb un sistema de captació, registre, emmagatzematge, indexació i classificació d’arxius audiovisuals que afavoreixi, amb totes les garanties legals, la traçabilitat, supervisió i avaluació d’aquestes actuacions”. Una petició que els Mossos d’Esquadra veuen ara per ara inviable.

Furgonetes de la Brimo en una operació de dispersió anomenada Carrusel per dispersar manifestants/Quico Sallés

Una ITV per a les eines policials

Així mateix, les dues formacions polítiques proposen que tant el material del que ja disposen les unitats d’ordre públic com la Brigada Mòbil o l’es Àrees Regionals de Recursos Operatius passin una mena d’ITV. Per això, plantegen “establir un procediment, transparent i amb garanties de drets humans, per a qualsevol incorporació de nou material policial, que compti amb una avaluació preceptiva prèvia i independent sobre el caràcter lesiu de cada eina policial”.

En la mateixa línia també demanen “avaluar, mitjançant el mateix procediment, cadascuna de les actuals eines policials en ús i, a partir d’aquesta avaluació, valorar-ne tant la seva continuïtat com possibles restriccions en el seu ús o la revisió dels criteris i protocols d’ús”. Les transaccions i les propostes de conclusions es votaran aquest divendres al Parlament. De fet, les triangulacions de les transaccions entre els partits han permès modificar molts dels punts de partida gràcies als acords. Ara bé, aquesta transacció entre Junts i Comuns busca el moviment d’ERC en un debat on els republicans no han estat mai còmodes.