Onada de cartes bomba: Sánchez i Defensa, entre els objectius

Onada de cartes bomba a Espanya. El Ministeri de Defensa també ha rebut de matinada un paquet sospitós i ha posat en alerta totes les bases i instal·lacions militars del país. En paral·lel, la Policia Nacional ha informat l’Audiència Nacional que fa una setmana es va interceptar un sobre amb material pirotècnic enviat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Els serveis de seguretat de la Moncloa van detectar i neutralitzar el paquet, que segons fonts del Ministeri de l’Interior és molt semblant per “característiques i contingut” als altres quatre interceptats en menys de 24 hores.

Aquest dimecres al migdia quan una explosió a l’ambaixada d’Ucraïna a Madrid va deixar un treballador ferit lleu. L’empleat va obrir una carta bomba que ara les forces de seguretat espanyoles tracten com un atemptat. Poques hores després un nou paquet va arribar a les instal·lacions d’un fabricant d’armament de Saragossa que va ser detonat de manera segura pels artificiers. Aquesta matinada la base militar de Torrejón de Ardoz ha rebut un altra carta dirigida al Centre de Satèl·lits que ha pogut ser interceptada en un escàner rutinari.

Militars espanyols es preparen per pujar a un helicòpter a la base de Torrejón de Ardoz / Europa Press

Defensa posa en alerta les seves bases pel risc d’atemptat

El Ministeri de Defensa ha posat en alerta i ha augmentat el nivell de vigilància de totes les seves bases militars i instal·lacions després que el Centre de Satèl·lits de Torrejón hagi detectat un dels paquets. Es tracta d’un centre altament especialitzat que dona servei a la Unió Europea per oferir als responsables polítics comunitaris dades i informació vital per reaccionar de manera ràpida a possibles crisis. La instal·lació juga un paper clau en la guerra a Ucraïna, ja que fa un monitoratge constant per satèl·lit de tot el territori ucraïnès.

Segons han informat fonts dels serveis de seguretat espanyols, les alarmes van saltar quan Pedro Sánchez va rebre el primer paquet el passat 24 de novembre. Llavors el departament de Seguretat va activar tots els protocols de seguretat i el Ministeri de l’Interior va ordenar a la Policia Nacional i a la Guàrdia Civil que augmentessin la vigilància dels edificis i les instal·lacions del govern espanyol, en especial els controls de seguretat dels enviaments postals. La Comissaria General d’Informació de la Policia Nacional ha obert una investigació reservada sobre l’onada de cartes bomba i l’Audiència Nacional ha centralitzat totes les causes.