Una empresa de Saragossa rep un sobre bomba similar al de Madrid

Nou sobre bomba, aquest cop a Saragossa. L’empresa d’armament Instalaza de Saragossa ha rebut cap a les 19 hores de la tarda un sobre bomba molt similar al que aquest migdia ha provocat una explosió a l’ambaixada d’Ucraïna a Madrid que ha acabat amb un treballador ferit lleu. Així ho ha confirmat el ministeri de l’Interior aquest vespre, un cop l’artefacte ja s’havia detonat de forma segura. La policia ha detectat l’enviament d’aquest sobre a les 19 hores i diversos efectius de la policia nacional i la Guàrdia Civil s’han dirigit a les instal·lacions de la fàbrica i l’han desallotjat per seguretat. Després els artificiers han fet una detonació controlada del sobre i actualment els investigadors l’estan estudiant per veure si es pot establir alguna relació amb la carta bomba de Madrid més enllà de la coincidència en el temps.

Una TEDAX dels Mossos d’Esquadra en un exercici de desactivació

Els Mossos blinden l’ambaixada ucraïnesa i ofereixen els TEDAX

Poc després que hagi explotat aquesta carta bomba suposadament dirigida a l’ambaixador d’Ucraïna a Madrid que ha causat ferides lleus a un treballador ucraïnès, fonts dels Mossos d’Esquadra han explicat a El Món que s’ha reforçat la vigilància al consolat ucraïnès de Barcelona. Es temia que els fets es repetissin a una altra ambaixada ucraïnesa, però els fets de Saragossa fan pensar en una altra hipòtesi. Inicialment la policia catalana ha pres aquestes mesures per evitar un cas com el de Madrid, però encara no es coneixien els fets de Saragossa, que podrien estar relacionats tot i que encara s’està investigant. Després de reforçar la vigilància a l’ambaixada, els Mossos han ofert als serveis diplomàtics els TEDAX, els especialistes dels Mossos en explosius. Ara mateix els Mossos mantenen un dispositiu de vigilància davant d’aquest edifici.