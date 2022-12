Troben un tercer paquet bomba a la base de Torrejón de Ardoz

El personal militar de la base de Torrejón de Ardoz ha trobat aquesta matinada un nou paquet bomba durant l’escàner rutinari dels enviaments per correu que rep el Centre de Satèl·lits de la instal·lació militar. Es tracta de la tercera carta bomba detectada en menys de 24 hores després de l’explosió d’un paquet a l’ambaixada d’Ucraïna a Madrid, que va deixar un treballador amb ferides lleus, i d’un sobre enviat a l’empresa d’armament Instalaza de Saragossa, segons han informat fonts de seguretat espanyoles.

Els Tedax s’han desplaçat fins a la base militar per investigar l’incident i s’afegeix a la causa que porta l’Audiència Nacional. Tot i que encara no s’ha confirmat de manera oficial, tot apunta que el nou paquet bomba també està relacionat amb la participació de l’Espanya en l’enviament d’armes i suport logístics a Ucraïna per fer front a la invasió russa.

Imatge d’arxiu d’un avió militar a la base de Torrejón de Ardoz / Europa Press

El govern espanyol qualifica d’atemptat el paquet bomba de l’ambaixada

El govern espanyol tracta com un atemptat l’explosió de la carta bomba enviada a l’ambaixada d’Ucraïna a Espanya que deixat un treballador ferit. El ministre d’Exteriors espanyol, José Manuel Albares, s’ha posat en contacte amb l’ambaixador ucraïnès a Madrid, Serhii Pohoreltsev, i amb el ministre d’Exteriors ucraïnès, Dmitro Kuleba, per coordinar la resposta a l’incident. L’explosió es va produir cap a les 13.15 d’aquest dimecres. L’Audiència Nacional investiga els fets.

Al vespre un segon paquet bomba va arribar a les instal·lacions de l’empresa d’armament Instalaza a Saragossa. L’artefacte es va detonar de forma segura, segons el Ministeri de l’Interior, que vincula els tres paquets per la seva similitud.

Els Mossos d’Esquadra han reforçat la vigilància del consolat ucraïnès a Barcelona per precaució i han ofert l’assistència dels Tedax del cos. La policia espanyola també ha activat tots els seus serveis d’intel·ligència i el Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO) per seguir de prop el cas.