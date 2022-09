Els comuns reivindiquen la patent de la via canadenca a Catalunya

La líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha reivindicat que van ser els primers en proposar l’Acord de Claredat del Quebec i el Canadà al Parlament, en la seva intervenció del debat de política general. “És la proposta d’En Comú Podem fa 5 anys. Ho vam defensar davant del president Torra i vostès deien que era una pantalla passada”, ha dit Albiach. De fet, s’ha queixat que la proposta d’Aragonès no hagi estat negociada amb els altres partits, i ha reivindicat la taula de partits com a instrument. Tot i això, ha celebrat la proposta.

De fet, el Parlament va tombar l’any 2018 una proposta de resolució del grup dels comuns sobre la via canadenca. La iniciativa es va debatre i votar durant el debat de política general d’ara fa quatre anys, i només va rebre el suport de Catalunya en Comú Podem i d’ERC (37). Els grups de Junts i la CUP es van abstenir (36), i Cs, PSC i PPC van votar-hi en contra (57). El president de la Generalitat era aleshores Quim Torra, i el seu predecessor, Pere Aragonès, era aquell dia vicepresident de l’executiu.

Reivindiquen la transició energètica

D’altra banda, els comuns han reivindicat la transició ecològica com un dels eixos claus de les seves propostes. De fet, Albiach ho ha desgranat a través del pla “Catalunya Brilla“, que es desgrana en quatre polítiques: regalar plaques solars als habitatges amb una renda inferior a 35.000 euros i a través de deduccions fiscals; inversió directe de plaques solars a comunitats o complexos esportius; instal·lació de plaques a edificis públics; i finançar plaques solars a petites i mitjanes empreses.

De fet, s’ha queixat que en els últims tres anys no s’hagi instal·lat “ni un sol molí”. “Catalunya ha estat un desert en renovables”, ha dit Albiach. A més, considera que les ciutats no poden seguir d’esquenes al sector primari i per això ha demanat que les plaques s’instal·lin a les ciutats.

Relació Junts-ERC i pressupostos

La líder dels comuns també ha parlat de la relació entre Junts i ERC. “La gent que està veient el debat és per veure com està la relació entre els dos socis“, s’ha queixat Albiach, fet que veu “normal”. De fet, ha repassat una sèrie de divergències entre els dos socis i ha dit que “ja sabien el que volia dir pactar amb Junts”. “No al diàleg amb l’Estat, aprovar a Laura Borràs com a presidenta, quan tenia una causa de presumpta corrupció oberta, eliminació de l’impost de patrimoni….Són molt semblants al Partit Popular”, ha dit Albiach, fet que ha provocat la negació del diputat de Junts d’Albert Batet.

També ha parlat dels pressupostos per al 2023. “En tenim ganes”, ha dit Albiach, fet que ha celebrat el president Aragonès en la seva rèplica. “No ens ho prendrem com una operació de màrqueting”, ha dit la líder dels comuns, que vol negociar perquè els comptes siguin garantia que la crisi no la paguin “els de sempre”.