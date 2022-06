Microsoft detecta més de 20 mil ciberatacs d’agents estatals en dos anys

Diverses empreses digitals han alertat que l’ús de sistemes d’espionatge com Pegasus està proliferant en els últims temps. La directora de diplomàcia digital de Microsoft, Kaja Ciglic, ha assegurat que s’han detectat més de 20.000 intents d’intromissió per part d’agents estatals en els darrers dos anys. Ciglic ha fet pública la xifra durant l’última sessió del comitè creat pel Parlament Europeu per investigar l’ús de Pegasus en diversos països, entre els quals hi ha Espanya des de fa un mes.

“El mercat en què operen és opac i els clients són difícils d’identificar“, ha subratllat la directora de diplomàcia digital de Microsoft. Segons ha detallat, això és degut al fet que les empreses mantenen la “confidencialitat” amb el seu client.

Ciglic ha indicat que es pot trigar “mesos” a resoldre els punts febles que permeten els ciberatacs. En aquest sentit, ha demanat als governs que informin les companyies quan detectin vulnerabilitats i que no les ocultin per utilitzar-les en benefici dels seus serveis d’intel·ligència. A més, ha instat que s’estableixin “normes” per a la “rendició de comptes” pels ciberatacs.

El representant de Google Charley Snyder ha corroborat les paraules de Ciglic. Segons Snyder, hi ha hagut “desenes de milers” d’avisos en els darrers anys per part d’usuaris que són víctimes de ciberatacs “sofisticats” d’agents estatals.

Sistemes cada cop “més accessibles”

Per la seva part, el director de seguretat de Meta, David Agranovich, ha explicat que aquests sistemes d’espionatge són actualment “més accessibles“, ja que les empreses “ofereixen els seus serveis a qualsevol que estigui disposat a pagar-los i les companyies estan subjectes a molt pocs requisits”.