Detinguts a l’Empordà amb dos kalàixnikov

Sorpresa la que es va emportar una patrulla de Mossos d’Esquadra a Garrigàs (Alt Empordà). Anaven aquesta matinada fer benzina a l’estació Sud de Repsol del municipi i van aconseguir alguna cosa més que omplir el dipòsit. Els agents van detenir dues persones, Aisssata S.N i Yeli G.N, una sota vigilància per part dels serveis de seguretat francesos, i els dos kalàixnikov, les famoses AK-47, que portaven amagats al maleter. Els dos arrestats han passat a disposició judicial a l’espera de les proves de balística i la resta de perquisicions que s’estan portant a terme amb el vehicle.

Segons ha pogut saber El Món, els fets es van registrar a les tres de la matinada, quan en arribar els agents a la benzinera Repsol van veure un vehicle Audi i dues persones amb actitud sospitosa. En constatar el comportament estrany d’una d’elles, els agents van demanar suport, van assegurar la zona i els van identificar. En l’escorcoll del vehicle van trobar al maleter una funda amb els dos subfusells automàtics i ametralladors. Això sí, sense munició i en principi tenien el carro inutilitzat.

Un altre vehicle

Els Mossos d’Esquadra van comprovar la documentació del vehicle i van descobrir que la matrícula de l’Audi no corresponia amb el número de bastidor corresponent. De moment, no ha transcendit si l’origen del cotxe és robat o ha participat en alguna operació criminal d’abast internacional. De fet, els Mossos també van escorcollar i identificar dues persones més i un vehicle Clio que van interpretar que formaven part d’un mateix grup. Fetes les comprovacions, els van deixar en llibertat en concloure que no tenien res a veure.

Un dels detinguts, li consta una “vigilància discreta” regulada a través del Tractat de Schengen i impulsada pels serveis de seguretat francesos. Un arrest que ja estat comunicat a les autoritats policials europees i franceses. Per altra banda, els laboratoris dels Mossos estan realitzant un informe de balística per poder esbrinar l’origen de les armes o bé si han estat utilitzades en algun fet delictiu a l’Estat espanyol o en l’àmbit europeu. Els tècnics dels Mossos volen comprovar si la inutilització de les armes era reversible. De moment, s’han obert diligències judicials a l’espera que els arrestats seguin davant del jutge.