El Parlament insta el Govern a eliminar els símbols franquistes de la via pública

El ple del Parlament ha instat el Govern a eliminar tots els símbols franquistes que encara es mantenen a la via pública en tot el territori català, també el monument commemoratiu de la Batalla de l’Ebre a Tortosa. Així ho exposa un punt d’una moció d’ERC que ha obtingut el suport de tots els grups excepte de Vox i de PPC, que hi han votat en contra. El ple també ha aprovat, amb els vots en contra de Vox i PPC i l’abstenció del PSC, que s’expedeixin d’ofici els certificats de nul·litat de les sentències promogudes pel Tribunal Especial per a la Repressió de la Maçoneria i del Comunisme, el Tribunal d’Ordre Públic i els Consells de Guerra, així com fer constar en els expedients judicials la nul·litat de la sentència.

Sessió de control al Govern al Parlament 14/12/22 / Mireia Comas

El Parlament també ha instat el Govern a enllestir a principis de l’any 2023 els tràmits de l’Avantprojecte de llei de memòria democràtica “per tal de poder iniciar el procediment legislatiu corresponent en seu parlamentària”.

Localitzar i identificar persones desaparegudes

Així mateix, el ple demana accelerar durant l’any 2023 els treballs necessaris per localitzar i identificar les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista. En concret, la moció demana “culminar els treballs iniciats” per a l’exhumació del militant Cipriano Martos, antifranquista torturat i mort a mans de la Guàrdia Civil franquista, per tal de poder-ne lliurar les restes a la família.

Acte solemne a Lluís Companys

Amb un altre punt de la moció, el ple també ha instat el govern de l’Estat a col·laborar amb la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona i les entitats i institucions implicades per tal de “traspassar la titularitat i resignificar” l’actual edifici de la prefectura de Via Laietana.

Finalment, el Parlament també vol que el govern espanyol realitzi un acte “formal, solemne i de desgreuge” a l’expresident de la Generalitat Lluís Companys, a qui el portaveu de Vox, Joan Garriga, ha titllat d’assassí en el seu torn al debat de la moció.