L’ANC demana la recusació del jutge del Catalangate per falta d'”objectivitat”

L’ANC ha demanat que el jutge que hauria de portar la querella pel Catalangate quedi apartat del cas, ja que ha compartit continguts contra l’independentisme i això implicaria una falta d'”objectivitat i imparcialitat” en l’assumpte. Tal com ha explicat l’associació, hi hauria un perfil de Facebook que es va crear el mateix magistrat on es compartien continguts antiindependentistes. Tot i que el perfil ha estat esborrat, l’ANC sospita que Jaime Conejo Heredia podria no ser suficientment neutre per estudiar la querella dels cinc afectats de l’Assemblea per l’espionatge amb Pegasus.

L’aleshores encara directora del CNI, Paz Esteban, arribant al Congrés per comparèixer a la comissió de secrets oficials arran del Catalangate o cas Pegasus, el 5 de maig del 2022 / ACN

L’Assamblea ha demanat aquest dimarts la recusació del jutge que ha d’estudiar el cas d’espionatge del Catalangate contra els cinc membres de la pròpia associació. Així doncs, ha argumenta que Heredia havia tingut un perfil de Facebook on compartia continguts contra els independentistes, de Societat Civil Catalana i del portal Dolça Catalunya. També ha apuntat que va ser tinent auditor de la fiscalia juridicomilitar de la 4a Regió Militar. Aquesta informació va aparèixer als mitjans quan era suplent del jutjat d’instrucció número 13, que va instruir la causa de l’1-O. Poc després va eliminar el seu perfil de Facebook.

Actes que fan sospitar d'”imparcialitat”

Tal com ha explicat l’associació, les opinions i articles difosos pel magistrat podrien ser “expressió d’un biaix ideològic i de signe contrari al que representen els investigats”. En aquest sentit, a l’ANC els preocupa que no es pugui investigar de manera neutre la causa, sabent que el jutge hauria publicat sobre ideologies contràries. A part, també han assegurat que “el fet que esborrés el perfil de Facebook podria ser indicatiu de la voluntat d’amagar els continguts publicats”. A més, l’entitat ha considerat que el seu passat militar i hagi tingut lligams amb l’exèrcit “pot afectar els criteris d’objectivitat i imparcialitat”, ja que la causa pot implicar membres del CNI.