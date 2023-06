L’expresidenta de l’Eurocambra acusa l’Estat d’espiar membres del comitè

L’exvicepresidenta del Parlament Europeu Eva Kaili, apartada del càrrec per presumptament haver acceptat suborns de Qatar, creu que l’estat espanyol va espiar membres del comitè de l’Eurocambra que investigava l’ús del programari Pegasus per a accedir a les comunicacions de polítics. “Creiem que el Marroc, Espanya, França i Bèlgica van espiar la feina del comitè del Parlament Europeu”, ha dit entrevistada pel diari El Mundo.

Kaili ho considera “una violació de la legislació europea” i ha apuntat que part de l’interès dels espies eren “les activitats polítiques relacionades amb Espanya i el Marroc”, però no amb Qatar. La política grega va ser una de les encarregades de l’anàlisi dels telèfons mòbils dels eurodiputats per detectar programes de vigilància il·legals i ha afirmat que els seus advocats tenen “proves” de la intervenció d’alguns terminals. Tot i això, l’opinió de l’exvicepresidenta no sempre és vàlida en termes de fiabilitat, ja que fou ella qui presumptament va acceptar suborns per part de Qatar, la qual cosa li va fer perdre la seva posició a l’Eurocambra.

Quatre detinguts, entre els quals un exeurodiputat, per una possible trama de Qatar infiltrada a l’Eurocambra | Europa Press

A presó per corrupció

La vicepresidenta Kaili va ser, d’acord amb les fonts, una de les quatre persones no identificades que, segons el comunicat oficial que va remetre per l’Oficina de la Fiscalia Federal belga, van passar a disposició judicial per presumptament “pertànyer a una organització criminal, blanqueig de diners i corrupció”. Fa mesos, les sospites cap a la vicepresidenta van créixer quan es va interceptar el seu pare amb una maleta plena de diners en efectiu quan sortia d’un hotel de Brussel·les. Després de ser interrogat va quedar en llibertat condicional. Kaili portava sent interrogada unes hores sota custòdia policial. Al final de les 48 hores estipulades per la llei, la Fiscalia va acabar emetent una ordre d’arrest contra la vicepresidenta.