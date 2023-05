ERC exigeix a la Moncloa que desclassifiqui els documents del cas Pegasus

L’eurodiputada d’ERC Diana Riba ha exigit a la Moncloa que “compleixi la paraula” i desclassifiqui els documents del cas Pegasus després que un jutjat de Barcelona els ho hagi demanat. El president espanyol, Pedro Sánchez, va prometre en plena crisi pel Catalangate que el govern espanyol col·laboraria amb la justícia i que només publicarien els documents classificats si un jutge li ho exigia. Aquest divendres Riba i el president d’ERC al Parlament, Josep Maria Jové, ha declarat a la Ciutat de la Justícia per l’espionatge dels seus mòbils amb el programa israelià Pegasus.

En declaracions a la premsa abans d’entrar al jutjat, Riba ha confiat la justícia espanyola “acceleri” l’esclariment de qui va ordenar i per què l’espionatge a una seixantena de polítics i activistes independentistes. L’eurodiputada espera que el govern espanyol “posi a disposició les eines perquè s’aclareixi què ha passat”. El vicesecretari general d’ERC, Raül Romeva, ha insistit que al partit continuen “ferms i determinats” davant la “repressió” de l’estat espanyol.

Diana Riba, Andreu Van den Eynde i Roger Torrent a la Ciutat de. la Justícia / ACN

L’Audiència dona la raó als independentistes i obliga el CNI a comparèixer

L’eurodiputada republicana ha celebrat que l’Audiència Nacional hagi acceptat els seus recursos i hagi reactivat la investigació de la causa pel cas Pegasus. Després d’una sèrie de victòries importants dels advocats de Riba i Jové, el jutjat ha accedit a imputar les empreses del grup israelià NSO –fabricant de Pegasus–; ha demanat la compareixença de la directora del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI), Esperanza Casteleiro; i ha reclamat al govern espanyol que desclassifiqui els documents secrets sobre el cas.

“La decisió està sobre la taula del Consell de Ministres. Esperem que el govern de Pedro Sánchez compleixi la paraula i els desclassifiqui. No tenim una administració democràtica si hi ha espionatge a adversaris polítics”, ha dit Riba, que ha declarat al jutjat en qualitat de testimoni, igual que Jové. La investigació del Defensor del Poble va concloure que el CNI havia espiat els líders independentistes amb autorització judicial i, per això, l’Audiència de Barcelona considera pertinent que els serveis secrets espanyols donin informació sobre el programari espia i el seu ús contra Riba i Jové.