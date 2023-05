En llibertat l’exvicepresidenta de l’Eurocambra imputada pel ‘qatargate’

La justícia belga ha aprovat deixar en llibertat l’exvicepresidenta del Parlament Europeu, Eva Kaili, després de cinc mesos arrestada per la seva implicació en l’escàndol dels suborns de Qatar, com informa l’ACN. L’eurodiputada grega està imputada per influir en la presa de decisions de l’Eurocambra i blanquejar la imatge del país. L’autoritat ha confirmat en un comunicat emès aquest dimecres per la fiscalia que la investigació “ja no requereix l’empresonament” de Kaili i que el seu alliberament està subjecte “a les condicions habituals en aquests casos”. L’exvicepresidenta encara està pendent de judici i després de passar quatre mesos a la presó -on va entrar desembre de 2022- les autoritats belgues van decidir posar-la en arrest domiciliari i sota la condició que havia de portar un braçalet electrònic per poder ser localitzada.

Eva Kaili va entrar a presó el desembre passat, pocs dies després que es destapés que ja feia uns mesos que la policia belga investigava la trama de corrupció, blanqueig i organització criminal. L’endemà de la seva detenció, el Parlament Europeu va aprovar destituir-la com a vicepresidenta de la cambra per una majoria aclaparadora de 625 vots a favors, un en contra i dues abstencions.

El Parlament Europeu va aprovar la destitució d’Eva Kaili com a vicepresidenta de la cambra | ACN (Unió Europea)

Eva Kaili va confessar

L’exvicepresidenta de l’Eurocambra va confessar la seva implicació en el ‘qatargate’ i va assumir la seva responsabilitat davant el jutge que investiga el cas. Kaili va reconèixer que li havia demanat al seu pare que amagués diners en efectiu en un hotel de Brussel·les. De fet, la detenció de l’eurodiputada grega va arribar després que la policia belga enxampés a l’home sortint de l’hotel amb més de mig milió d’euros.

Kaili va admetre que era coneixedora de “l’activitat” de la seva parella, Francesco Giorgi, qui també està imputat. Giorgi va assenyalar l’exeurodiputat Pier Antonio Panzeri com el líder de la presumpta trama. Concretament, en l’ordre de detenció contra Kaili, el jutge d’instrucció va assenyalar que ella “coneixia l’activitat del seu marit amb el senyor Panzeri, i que pel seu apartament passaven maletes amb bitllets”.