Kaili admet la implicació en la trama pels suposats suborns a l’Eurocambra

L’eurodiputada grega Eva Kaili ha confessat la seva implicació en el Qatargate, la suposada trama de suborns de Qatar i Marroc a l’Eurocambra. Segons informa el diari belga Le Soir i recull l’ACN, l’exvicepresidenta del Parlament Europeu ha assumit la seva responsabilitat davant el jutge que investiga el cas i ha reconegut que va demanar al seu pare que amagués diners en efectiu a l’hotel Sofitel, a Brussel·les, on va ser enxampat amb més de mig milió d’euros i que va portar a la policia belga a detenir Kaili, malgrat la seva immunitat parlamentària.

Assenyala la seva parella

Davant del jutge, Kaili hauria reconegut ser conscient de “l’activitat” de la seva parella, Francesco Giorgi, segons assenyala el diari belga. Giorgi també està imputat i va assenyalar l’exeurodiputat Pier Antonio Panzeri com el líder de la presumpta trama. Concretament, en l’ordre de detenció contra Kaili, el jutge d’instrucció va assenyalar que ella “coneixia l’activitat del seu marit amb el senyor Panzeri, i que pel seu apartament passaven maletes amb bitllets”.

El ple de l’Eurocambra aprova destituir Eva Kaili amb una majoria aclaparadora de 625 vots a favor, un en contra i dues abstencions | ACN

Kaili està detinguda a la presó de Haren des del passat 9 de desembre. Aquest dijous, l’exvicepresidenta de l’Eurocambra haurà de comparèixer davant la Sala del Consell judicial belga, on es decidirà si es manté la seva detenció o se l’allibera.

La destitució de Kaili

Després de conèixer-se la implicació de Kaili en el cas de presumptes suborns de Qatar i Marroc per influir en la presa de decisions del Parlament Europeu, el ple del passat 13 de desembre va aprovar la destitució de l’eurodiputada grega com a vicepresidenta amb una majoria aclaparadora de 625 vots a favor, un en contra i dues abstencions. En aquell moment, que la Fiscalia ja havia detingut i acusat Kaili, l’eurodiputada grega ja estava suspesa de les seves funcions per ordre de la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, però calia que el ple reafirmés la seva destitució.