Occident s’encomana a la Xina per trobar una sortida pactada a Ucraïna

L’Alt Representant de la Política Exterior de la Unió Europea, Josep Borrell, ha reconegut que la Xina és la millor opció que hi ha ara mateix per trobar una sortida pactada a la guerra d’Ucraïna. “Aquí ha de jugar un paper la diplomàcia xinesa“, ha assegurat Borrell en una entrevista al diari El Mundo. “No hi ha alternativa”. L’enviament d’armes a Ucraïna i les severes sancions aplicades a Rússia fan que la UE, els Estats Units i la majoria de potències occidentals siguin vistes pel Kremlin com a part activa del conflicte malgrat que l’OTAN ha insistit que no pensa enviar tropes per defensar Kíiv.

“No podem ser nosaltres els mediadors, és obvi. No hi ha format de Normandia possible. I tampoc pot ser els Estats Units. Qui pot ser? Ha de ser la Xina, confio en això”, diu el cap de la diplomàcia europea. Borrell ha afirmat que no subministrar armes a Ucraïna hauria estat una “immensa hipocresia” per part de la Unió Europea i ha explicat que són conscients que es tracta d’una maniobra complexa. “Té un risc, és clar. Però no fer-ho també, i hauria estat un error històric”.

Estratègia híbrida per atura Putin

“És tan important estar armant l’exèrcit ucraïnès com haver impedit que el Banc Central Rus pugui fer servir les seves reserves dipositades en altres bancs o bancs centrals. Rússia mai va pensar que això pogués passar i és una part de la geopolítica”, ha dit. “Sabem que Rússia té dipositat a les caixes dels nostres bancs la meitat del tresor acumulat des de la Guerra de Crimea, doncs ho congelem, com també el patrimoni dels oligarques”.

Les armes nuclears, una amenaça massa gran

El cap de la diplomàcia europea ha defensat que cal aturar Putin “sense estridències ni estirabots” i ha recordat que Rússia és un país nuclear per justificar la negativa a intervenir directament al conflicte. “Podem pensar el que vulguem de Putin, però és un senyor que disposa d’armes nuclears“. Borrell ha reblat que l’estratègia europea és clara: “El nostre escenari és castigar l’economia russa i als seus responsables, als oligarques que donen suport a Putin i donar suport a la resistència a Ucraïna”.

Borrell no vol ni sentir a parlar d’enviar tropes europees a Ucraïna. “Ja és suficient el que estem fent per a generar una tensió encara més forta amb algú que, insisteixo, és una potència nuclear, i això són paraules majors“, ha conclòs. “Mai es va pensar a intervenir militarment, tampoc l’OTAN, perquè això seria la Tercera Guerra Mundial”.