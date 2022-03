Espanya canvia de parer i enviarà armes a Ucraïna

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha confirmat que Espanya enviarà directament a Ucraïna “material militar ofensiu” per ajudar les forces armades del país a resistir l’ofensiva russa, segons ha anunciat en una compareixença al Congrés dels Diputats. Fins ara, Sánchez s’havia negat a enviar armes a Ucraïna al marge del paquet de 500 milions promès per la Unió Europea, com sí que havien fet la majoria de països europeus.

Sánchez ha justificat el canvi de criteri perquè alguns grups havien “posat en qüestió el compromís” del govern espanyol i de demanat la “unitat de tots” els partits per gestionar la crisi ucraïnesa. El líder socialista també ha avançat que Espanya inclourà Rússia en la llista negra de paradisos fiscals i ha advertit el president de Rússia, Vladímir Putin, que les sancions econòmiques d’Occident es mantindran fins que retiri les seves tropes a les fronteres prèvies a la invasió.

Tot i les crítiques de Podemos, que considera que l’enviament d’armes només fomenta l’escalada del conflicte, el president del govern espanyol ha recordat que Espanya és el quart donant del fons europeu que finançarà l’enviament d’armes a Ucraïna i ha insistit que la resposta a l’agressió de Putin ha de ser “europea, coordinada i unida”, ja que és un atac a Europa i als seus atacs. “Hem d’estar units i ser contundents en la resposta”, ha insistit Sánchez.

Converses de pau

Ucraïna i Rússia han anunciat que negocien els termes d’una nova trobada per acostar postures i buscar una sortida pactada al conflicte. Les converses de pau seran complicades perquè Rússia vol que Ucraïna accepti la sobirania russa sobre Crimea i també que reconegui la independència de les repúbliques separatistes prorusses de Donetsk i Lugansk, que són el gran objectiu de Putin en aquesta guerra.

Mentrestant, els combats continuen arreu del país. Les forces russes han continuat el bombardeig de Kíev i Khàrkiv, les dues ciutats més grans del país. L’exèrcit rus espera aconseguir algun avenç tangible abans de la pròxima reunió per poder pressionar el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, i que accepti renunciar al càrrec.