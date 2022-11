Omar Montes sorprèn en revelar en què inverteix els diners

Omar Montes continua acumulant diners. El cantant està promocionant el seu segon disc, en el que s’ha gastat un autèntic dineral per produir-lo. La relació amb Chabelita Pantoja el va fer famós en el món del cor, el que ha sabut aprofitar per començar a vendre discos i fer diners d’una manera molt exagerada. Ell mateix ha reconegut moltes vegades la família tenia molts problemes econòmics quan era jove i que va haver de participar en uns quants negocis tèrbols per poder menjar: “Recordo entrar a un supermercat, agafar els baixos dels pantalons amb els mitjons i guardar-me les pastilles d’Avecrem a dins. Sortia corrents d’allà i se’ls venia a la noia xinesa del meu barri a canvi de cinquanta cèntims, ja que ella després els venia pel doble de preu”.

I ara que és ric, com li ha canviat la vida? N’ha reflexionat en una altra entrevista a El Hormiguero, en la que ha tret a la llum alguns detalls sobre la seva vida econòmica. Fins ara s’havia dit que un dels primers sous que va tenir el va gastar en comprar un Ferrari per poder portar l’àvia, el que no va acabar sent gaire pràctic.

Ara el que ha explicat és en què inverteix tots els diners que està aconseguint: “Els diners els has de dur posats a sobre en roba, sabates i joies. L’has de tenir en mà perquè si a mi em passa alguna cosa i necessito diners, doncs faig servir alguna de les coses que porto posades. Pensa que en el banc els diners no hi fan res, a més a més que no em fio de tenir-los allà”.

Omar Montes revela quants diners li ha costat poder gravar un videoclip a presó

Aquest disc ha trigat més d’un any en gravar-lo, el que diu que ha estat pel fet de voler fer-ho als Estats Units. L’artista s’ha estat sis mesos i mig a Atlanta amb productors que l’han ajudat a materialitzar l’estil que tenia al cap. Un dels moments més complicats? Quan va dir que volia gravar un videoclip en una presó de Miami: “Estava preocupat per si m’oblidava la lletra, no volia que em matessin perquè no tenien cara de bones persones… eren dolents de debò. No vaig voler preguntar per què estaven presos per no ser indiscret, però estaven allà mirant-me mentre es preguntaven qui seria”.

.@omarmontesSr nos cuenta cómo negoció en Miami para alquilar una cárcel y grabar el videoclip de “El patio de la cárcel” con @FarrukoOfficial #OmarMontesEH pic.twitter.com/jEVibh5W1P — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 28, 2022

I quant li va costar poder llogar-la durant quatre hores per fer la gravació en les seves instal·lacions? “Mira, jo vaig anar cap allà amb certa quantitat. Li vaig dir que ell era el meu amic i vaig obrir la ronyonera Gucci que duia, a la que tenia 130.000 o 140.000 dòlars. Vaig estar una estona comptant els bitllets i després ho va fer ell perquè no se’n fiava, el que va ser una pèrdua de temps. Mai no m’havia gastat tant en un videoclip. Em van estafar, sí, ho arribo a saber i li dono els diners de l’entrada per a un pis ja posats”.

Ara que ha pogut viure aquella experiència, diu que no recomana a ningú que ho faci perquè Miami és un lloc molt car: “Tota l’estona t’estàs gastant els diners de 1.000 € en 1.000 €. Vols anar a dinar? Et costa 1.000 €. Vols demanar un Uber? 1.000 €. Vols comprar-te alguna cosa? 1.000 €. No estalvies res, al contrari, perds tots els diners en ximpleries”.