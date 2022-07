Melyssa Pinto i Tom Brusse podrien haver reprès la seva relació

Melyssa Pinto i Tom Brusse s’han reconciliat. Els dos exconcursants de La Isla de las Tentaciones (LIDLT), que van participar en el programa com a parella i van acabar per deixar la relació en aquell mateix programa, tornen a estar junts i sembla que molt feliços. En unes imatges que s’han difós per les xarxes es veu la parella en una discoteca fonent-se en un petó apassionat mentre Brusse crida que “és la dona de la seva vida”.

Melyssa Pinto en una imatge en el seu Instagram on els seus seguidors li pregunten per Tom Brusse

La parella va arribar a la segona edició de LIDLT i la va revolucionar i no precisament de manera positiva. De fet, Pinto va protagonitzar imatges molt dures on se la veia plorant desconsoladament mentre la seva parella en aquell moment, Tom Brusse, intimava amb una de les temptadores, Sandra Pica. Un cop es va acabar l’edició, Pinto va decidir acabar amb la relació, tot recordant “tot el que havia patit”. Ara doncs, sembla que aquella època ha quedat completament enterrada i sembla que la parella s’hauria donat una altra oportunitat, tornant a estar junts. Tot i que encara cap dels dos ha confirmat la notícia, se’ls ha vist penjant diferents imatges a les xarxes socials, visitant els mateixos llocs. De fet, molts dels seguidors de la parella han anat comentant les fotos buscant la manera de provar la certesa d ela relació.

El seu pas per Supervivientes

La parella es va tronar a trobar després del seu pas per LIDLT en un altre dels grans realities de Telecinco. És el cas de Supervivientes, on van trobar la manera de conviure l’un amb l’altre, però no va arribar a haver-hi més contacte que “una amistat”, segons relatava sempre Pinto. A hores d’ara es podria deduir que aquesta va ser la primera vegada que la parella va tornar a trobar-se i connectar. Tot i això, encara sembla que hi ha molta història per descobrir. Sens dubte, però, sembla que aquesta vegada no serà pública, ja que cap dels dos ha decidit compartir cap classe d’informació per les xarxes, com havien fet en altres ocasions.