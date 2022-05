Melyssa Pinto, ingressada a l’hospital

Males notícies per a Melyssa Pinto. La participant del programa ‘La Isla de las Tentaciones’ es troba ingressada a l’hospital. Ella mateixa ha estat qui ha compartit a les seves xarxes socials, segons recull Outdoor, una fotografia on se la veu estirada a la llitera de l’hospital i amb el rostre seriós i apagat. Segons ha explicat, s’està sotmetent a diverses proves mèdiques per a descartar qualsevol malaltia i es troba sota vigilància mèdica.



Fa pocs dies la influencer catalana es disculpava amb tots els seus seguidors per estar una mica desapareguda i absent a les seves xarxes socials. En aquest moment, la jove explicava que tenia molta feina i que amb els viatges que havia fet en els últims dies no havia tingut pràcticament temps d’actualitzar el seu perfil d’Instagram. Tot i això, ara sembla que hi havia un altre motiu darrere i és que està travessant un problema de salut que li ha portat a ingressar a l’hospital.

Melyssa Pinto | Telecinco

“No us preocupeu”

Precisament ha estat a través d’Instagram des d’on Melyssa ha donat l’última hora sobre el seu estat de salut amb una fotografia en la qual se la veu estirada al llit de l’hospital en el qual està ingressada. Segons ha explicat, ara mateix s’està sotmetent a diverses proves mèdiques per a donar amb el problema que l’ha portat directa a l’hospital.



Tot i que no ha volgut donar molts detalls sobre aquest tema, Melyssa sí ha demanat als seus fans que estiguin tranquils. “Amors, no us preocupeu“, ha estat el primer que ha escrit.

“Estic una mica millor, per això acabo d’agafar el mòbil. M’han de fer alguna prova més, però estic millorant, així que tranquils. Necessito descansar”, ha conclòs. Però encara es desconeix el diagnòstic i quin ha estat el motiu que l’ha portat a l’hospital.