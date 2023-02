Parlen els pares i amics de Clara Chía: com està realment?

Clara Chía hauria necessitat assistència mèdica després d’un atac d’ansietat fort, el que demostra que la situació l’està començant a superar. La nova parella de Gerard Piqué va ser assenyalada públicament per Shakira en la cançó amb Bizarrap, el que ha donat ales als fans de la cantant per enviar-li missatges cruels i, fins i tot, amenaçadors. La jove, que era totalment anònima fins fa pocs mesos, està començant a patir les conseqüències mediàtiques d’haver iniciat una relació amb ell. Cap dels dos no ha confirmat ni desmentit aquesta informació, però sí que ha parlat la família de la barcelonina.

Amics molt propers als pares de Clara Chía han parlat amb Vanitatis i han aprofitat per denunciar l’assetjament al que està sotmès la noia: “No els fa gràcia que els preguntin tota l’estona, això està clar, però els importa bastant poc. Els molestes més les informacions que es publiquen sobre ella a la premsa que tot el que digui la música de Shakira. L’assetjament de la premsa, no poder moure’s amb llibertat… és això el que l’atabala. El que digui una cançó li sembla fins i tot graciós”, etziben sorprenentment.

Asseguren que Clara Chía està “tranquil·la i feliç” i que manté la rutina habitual. Viu amb els seus pares, encara que passa moltes nits al pis de Gerard Piqué al carrer Muntaner: “Quan es troba amb algú veí es tapa la cara amb la roba, una bufanda o un mocador, abaixa el cap com si fos molt tímida i saluda en veu baixa”, reconeixen.

Clara Chía vol passar despercebuda | Europa Press

Els amics de Clara Chía la defensen i explica com està vivint la situació

Un company de Gerard Piqué a la Kings League ha volgut parlar bé d’ella públicament: “Arribo tots els diumenges ben aviat i ella ja fa hores que treballa, sempre està preparant coses. Clara és molt treballadora, està pendent de tot i preguntant si tot està bé. Ho ha passat malament, per això, sobretot amb el tema dels paparazzi“.

També han volgut dir la seva algunes amigues de Clara Chía, les que asseguren que no s’esperaven que Shakira la critiqués en una cançó de la manera en què ho ha fet: “Qui s’ha acabat retratant és ella mateixa. Clara no ha dit res i no ho farà perquè és una senyora“. Ara bé, són conscients que fer vida normal i sortir amb les amigues s’ha tornat incòmode: “La cançó sona a tot arreu… imagina’t la situació“. De moment protagonitzen tots els titulars i la premsa rosa els persegueix, el que podria accentuar-se encara més en les pròximes hores quan Shakira publiqui la nova cançó de desamor.