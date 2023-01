Gerard Piqué i Clara Chía, a la farmàcia: parlen d’un possible embaràs

Gerard Piqué i Clara Chía formen la parella del moment. Les revistes van boges perseguint-los i buscant informació sobre la seva relació, la que està a l’ull de l’huracà des que comencessin i, especialment, des de la publicació de la cançó de Shakira. La premsa sud-americana ha embogit, literalment, en un intent molt bèstia de defensar la cantant colombiana. L’últim gest? Treure a la llum una fotografia de Gerard i Clara en una farmàcia de França, la que fan servir per deixar caure que podrien estar comprant “un test d’embaràs”.

El programa de Telecinco, Socialité, s’ha fet ressò d’aquesta informació: “Tenim noves imatges de Gerard Piqué i Clara Chía. La parella del moment esperen a ser atesos en una farmàcia de barri de tota la vida. No sabem què compraran, però alguns s’atreveixen a afirmar que la jove podria estar embarassada”. A la televisió sud-americana ho asseguren sense cap mena de dubte: “Van anar a buscar un test d’embaràs. Clara Chía embarassada pot ser un escàndol mundial”.

Realment a les imatges no es veu què estan comprant i seria una mica estrany que s’atrevissin a anar junts a una farmàcia per a una cosa tan forta, tenint en compte que han de ser conscients que es faria grossa si els fotografien amb una d’aquestes proves a la mà: “No sabem què aniran a comprar, però sí que sabem que es troben en un país de parla francesa”.

S’especula amb un possible embaràs de Clara Chía per la visita a la farmàcia | Telecinco

Els fotògrafs capten Gerard Piqué i Clara Chía en una tarda de compres en un centre comercial

Per una altra banda, també els han fotografiat en un centre comercial durant una tarda de compres. En les fotos se’ls veu en una botiga de videojocs, somrients i amb una bossa d’una coneguda marca de cosmètica. No duen gorra ni ulleres de sol, el que demostra que continuen sense voler amagar-se. Han quedat enrere els intents de passar desapercebuts, formen una parella oficial i formal i com a tal volen actuar.

La parella es deixa veure en una botiga de videojocs | Telecinco

Clara Chía s’ha convertit en la principal aliada de Gerard Piqué, que es prepara per a una nova cançó-bomba de la seva ex. Shakira ha confirmat que traurà un nou tema de desamor el pròxim 2 de febrer, precisament la data dels seus respectius aniversaris.