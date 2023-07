Rumors de crisi entre Aitana i Sebastián Yatra, de vacances per separat

Aitana i Sebastián Yatra han estat envoltats de rumors de crisi des que es filtrés a la premsa que havien començat a sortir. L’exconcursant catalana d’Operación Triunfo acabava de trencar amb Miguel Bernardeau i molts van creure que aquest seria un amor passatger. Cap dels dos no va voler confirmar la seva relació fins temps després i, de fet, no són molt fans encara de publicar fotos junts o parlar al respecte.

Ara es parla encara més d’una presumpta ruptura per culpa de les vacances d’estiu, les que estan passant sense la companyia de l’altre. Ella es troba a Eivissa amb les amigues, sense posar un peu en els concerts que ha fet el seu xicot darrerament. No es comenten els posts d’Instagram, tampoc, i això dona ales a pensar que podria passar alguna cosa entre ells.

Tampoc no ha agradat als fans d’Aitana que Yatra fes un petó als llavis d’una de les ballarines durant un dels seus concerts. Segurament formava part del xou i no molesta a l’Aitana, però alguns fans creuen que podria ser representatiu del mal moment que travessen.

El beso de Sebastián Yatra a una bailarina en pleno concierto https://t.co/c8Qcdexgzp — Revista ¡HOLA! (@hola) July 7, 2023

Aitana i Sebastián Yatra, de vacances per separat

Cap dels dos no s’ha pronunciat sobre aquesta situació, el que no sobta perquè mai no els ha agradat parlar-ne públicament. Cadascú està fent vacances per la seva banda i això podria ser senyal d’un mal moment entre ells, encara que tots dos es mostren més que feliços en les publicacions que estan fent en els seus respectius perfils d’Instagram.

La cantant gaudeix de l’estiu a Eivissa | Instagram

De moment tot són especulacions, així que caldrà esperar per veure si realment han decidit emprendre camins diferents o si simplement estan gaudint de les vacances per separat.