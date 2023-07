Rumores de crisis entre Aitana y Sebastián Yatra, de vacaciones por separado

Aitana y Sebastián Yatra han estado rodeados de rumores de crisis desde que se filtrara a la prensa que habían empezado a salir. La ex concursante catalana de Operación Triunfo acababa de romper con Miguel Bernardeau y muchos creyeron que este sería un amor pasajero. Ninguno de los dos no quiso confirmar su relación hasta tiempo después y, de hecho, no son muy fans encara de publicar fotos juntos o hablar al respeto.

Ahora se habla todavía más de una presunta ruptura por culpa de las vacaciones de verano, las que están pasando sin la compañía del otro. Ella se encuentra en Ibiza con unas amigas, sin poner un pie en los conciertos que ha hecho su novio últimamente. No se comentan los posts de Instagram, tampoco, y esto da alas a pensar que podría pasar algo entro ellos.

Tampoco ha gustado a los fans de Aitana que Yatra diera un beso en los labios de una de las bailarinas durante uno de sus conciertos. Seguramente formaba parte del show y no molestó a Aitana, pero algunos fans creen que podría ser representativo del mal momento que atraviesan.

El beso de Sebastián Yatra a una bailarina en pleno concierto https://t.co/c8Qcdexgzp — Revista ¡HOLA! (@hola) July 7, 2023

Aitana y Sebastián Yatra, de vacaciones por separado

Ninguno de los dos no se ha pronunciado sobre esta situación, lo que no sorprende porque nunca los ha gustado hablar públicamente. Cada uno está haciendo vacaciones por su parte y esto podría ser señal de un mal momento entre ellos, aunque los dos se muestran más que felices en las publicaciones que están haciendo en sus respectivos perfiles de Instagram.

La cantante disfruta del verano en Ibiza | Instagram

De momento todo son especulaciones, así que habrá que esperar para ver si realmente han decidido emprender caminos diferentes o si simplemente están disfrutando de las vacaciones por separado.