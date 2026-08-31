Alejandra Rubio y Carlo Costanza han sido padres de su segundo hijo en común, una niña que ha nacido solo un año y medio después que su hermano. A sus 26 años, la tertuliana de televisión ha dado a luz a una niña muy deseada que ciertamente tendrá poca diferencia de edad con el pequeño Carlo. Ella misma aseguró que había sido una niña buscada, ya que su intención era que estuvieran más unidos gracias a unas edades muy y muy similares. La hija de Terelu Campos y el hijo de Mar Flores comenzaron a salir a principios del 2024, así que no se trata de una relación larga y consolidada. En este corto tiempo, han tenido que afrontar un montón de críticas y especulaciones. Que él fuera condenado por estafa no ha calmado los rumores, está claro…

Ahora, todos se apresuran a felicitarlos por el nacimiento de su segunda hija. Y, como es habitual en estos casos, la curiosidad es máxima por saber qué nombre han elegido para ella. Pues bien, atención porque ha habido una sorpresa y un homenaje que sí se esperaba. Esta habría sido la primera bisnieta para María Teresa Campos, fallecida en septiembre de 2023, y mucha gente daba por hecho que Alejandra llamaría a la niña Teresa en homenaje a ella -y a su madre-. Pues bien, sí que lo ha hecho… pero a su manera.

Primera foto de la segunda hija de Alejandra Rubio y Carlo Costanza

Teresa fue de los nombres más puestos en España durante unas cuantas décadas, un nombre clásico y muy habitual que ha perdido peso en los últimos años. Ha pasado a identificarse con mujeres mayores, una tendencia a la baja que Alejandra Rubio no ayudará a disminuir. Y es que no ha llamado a la hija como la abuela, sino que ha querido referirse a ella con un diminutivo más moderno y chic. ¿Cómo? La pequeña, a quien acaban de presentar a través de Instagram, se llamará Tessa.

Alejandra Rubio, madre de su segundo hijo | Instagram

«Bienvenida a la familia, pequeña Tessa. Te queremos«, han escrito la influencer y el actor italiano para acompañar la foto en el hospital donde aparecen tomándose de la mano con la pequeña en medio de ambos. La niña nació este domingo 30 de agosto y aún no se habría producido la presentación entre los hermanos, pero la prensa que se ha trasladado al hospital sí que ha podido captar la llegada de las abuelas de la niña. Mar Flores, muy emocionada, reconocía estar «muy contenta» con la llegada de su nieta. En su caso, ha querido tener un detalle con la joven porque le ha comprado unos postres de chocolate de una pastelería muy conocida de la capital española.

El parto y el nacimiento de la niña han ido bien, ya que ambas se encuentran muy bien. Ahora, si todo va bien, recibirán el alta mañana mismo y estarán recibiendo visitas de los familiares más cercanos en las siguientes horas. Alejandra Rubio, que dejó la televisión cuando supo que volvía a estar embarazada para poder descansar, ya ha dejado claro que compartirá cómo son los primeros días con dos bebés a través de las redes sociales.

Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos, madre de su segunda hija | Europa Press

Una familia que crece y otro miembro de la familia Campos y potencial personaje de televisión.