Mar Flores ha vuelto a posicionarse como uno de los nombres de la actualidad y la crónica social por la publicación de sus memorias, Mar en calma. Una biografía en la que narra sus peores momentos y que ha levantado mucha polvareda incluso antes de salir a la luz. Desde que se comenzó a hablar del tema muchos implicados en la vida de Mar Flores han estado bajo el ojo mediático, como su hijo Carlo Costanzia, el novio de Alejandra Rubio, que es la hija de Terelu Campos. Un culebrón familiar que ha provocado mucho revuelo y que incluso se llegue a cuestionar la relación entre madre e hijo porque el joven no asistió a la presentación de las memorias.

Todo este ruido mediático de los últimos días coincide con una información sobre las ventas que del libro que ha sacado a la luz el director de la revista Lecturas. Luis Pliego se ha sentado en el plató del programa El tiempo justo de Telecinco para ofrecer unos datos desastrosos un mes después de que saliera el libro al mercado.

¿Cuántos libros ha vendido Mar Flores?

Parece que los detalles de la vida de Mar Flores no han conseguido enganchar al público porque las cifras de ventas de sus memorias han sido más bien flojas. Hace tres semanas que se puede adquirir y desde que salió la fecha de publicación Mar Flores ha pasado por diversos programas para promocionarlo, además de las horas que se han dedicado en la televisión y los medios digitales para hablar sobre el tema.

«Según datos oficiales el libro de Mar Flores Mar en calma en sus primeras tres semanas ha vendido la cifra de 2.700 ejemplares», expone Luis Pliego. No llega a los 3.000 libros vendidos, un dato bastante bajo si se compara con otros libros de personajes del mundo del corazón. También han tratado el tema de la segunda edición que se había anunciado, pero ¿eso qué significa? «Es una técnica de marketing anunciar segundas ediciones. 2.700 ejemplares vendidos, se supone que ella cobró 40.000 euros, a ella le corresponderían 14 euros de cada libro vendido, es una ruina absoluta», afirma el periodista del citado medio.

Una comparación con el libro de Terelu Campos

Desde el programa se preguntan si realmente vale la pena todo este revuelo, los problemas familiares con su hijo Carlo y las polémicas que llenan los platós de televisión para poder vender 2.700 libros. De hecho, explican que en Amazon «está en la posición 590» de libros. Además, y para ofrecer un dato comparativo, las memorias autobiográficas que escribió Terelu Campos, en su primer mes vendió «34.000 ejemplares», recoge la revista Lecturas. Así pues, parece que a pesar de la promoción y el tiempo que se ha destinado a hablar del tema, en cuanto a las cifras no ha obtenido los resultados que esperaba.