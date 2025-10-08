Mar Flores ha tornat a posicionar-se com un dels noms de l’actualitat i la crònica social per la publicació de les seves memòries, Mar en calma. Una biografia en què narra els seus pitjors moments i que ha aixecat molta polseguera fins i tot abans de sortir a la llum. Des que es va començar a parlar del tema molts implicats en la vida de Mar Flores han estat sota l’ull mediàtic, com el seu fill Carlo Costanzia, el xicot d’Alejandra Rubio, que és la filla de Terelu Campos. Un culebrot familiar que ha provocat molt enrenou i que fins i tot s’arribi a qüestionar la relació entre mare i fill perquè el jove no va assistir a la presentació de les memòries.
Tot aquest soroll mediàtic dels últims dies coincideix amb una informació sobre les vendes que del llibre que ha tret a la llum el director de la revista Lecturas. Luis Pliego s’ha assegut al plató del programa El tiempo justo de Telecinco per oferir unes dades desastroses un mes després que sortís el llibre al mercat.
Quants llibres ha venut Mar Flores?
Sembla que els detalls de la vida de Mar Flores no han aconseguit enganxar el públic perquè les xifres de vendes de les seves memòries han estat més aviat fluixes. Fa tres setmanes que es pot adquirir i des que va sortir la data de publicació Mar Flores s’ha passejat per diversos programes per promocionar-lo, a més a més de les hores que s’han dedicat a la televisió i els mitjans digitals per parlar sobre el tema.
“Segons dades oficials el llibre de Mar Flores Mar en calma en les seves primeres tres setmanes ha venut la xifra de 2.700 exemplars”, exposa Luis Pliego. No arriba als 3.000 llibres venuts, una dada força baixa si es compara amb altres llibres de personatges del món del cor. També han tractat el tema de la segona edició que s’havia anunciat, però això què vol dir? “És una tècnica de màrqueting anunciar segones edicions. 2.700 exemplars venuts, se suposa que ella va cobrar 40.000 euros, a ella li correspondrien 14 euros de cada llibre venut, és una ruïna absoluta”, afirma el periodista del citat mitjà.
Una comparació amb el llibre de Terelu Campos
Des del programa es pregunten si realment val la pena tot aquest rebombori, els problemes familiars amb el seu fill Carlo i les polèmiques que omplen els platós de televisió per poder vendre 2.700 llibres. De fet, expliquen que a Amazon “està en la posició 590” de llibres. A més a més, i per oferir una dada comparativa, les memòries autobiogràfiques que va escriure Terelu Campos, en el seu primer mes va vendre “34.000 exemplars”, recull la revista Lecturas. Així doncs, sembla que tot i la promoció i el temps que s’ha destinat a parlar del tema, pel que fa a les xifres no ha obtingut els resultats que esperava.