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Alejandra Rubio, mare de nou: nom ‘chic’ i inesperat amb homenatge inclòs  
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
31/08/2026 15:55

Alejandra Rubio i Carlo Costanza han estat pares del seu segon fill en comú, una nena que ha nascut només un any i mig després que el seu germà. Als seus 26 anys, la tertuliana de televisió ha donat a llum a una nena molt desitjada que certament tindrà poca diferència d’edat amb el petit Carlo. Ella mateixa va assegurar que havia estat una nena buscada, ja que la seva intenció era que estiguessin més units gràcies a unes edats molt i molt similars. La filla de Terelu Campos i el fill de Mar Flores van començar a sortir a principis del 2024, així que no es tracta d’una relació llarga i consolidada. En aquest curt temps, han hagut d’afrontar un munt de crítiques i especulacions. Que ell fos condemnat per estafa no ha calmat les xafarderies, és clar…

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Ara, tothom s’afanya a felicitar-los pel naixement de la seva segona filla. I, com és habitual en aquests casos, la curiositat és màxima per saber quin nom han triat per a ella. Doncs bé, atenció perquè hi ha hagut una sorpresa i un homenatge que sí que s’esperava. Aquesta hauria estat la primera besneta per a María Teresa Campos, morta el setembre del 2023, i molta gent donava per fet que Alejandra anomenaria la nena Teresa en homenatge seu -i de la seva mare-. Doncs bé, sí que ho ha fet… però a la seva manera.

Primera foto de la segona filla d’Alejandra Rubio i Carlo Costanza

Teresa va ser dels noms més posats a Espanya durant unes quantes dècades, un nom clàssic i molt habitual que ha perdut pes en els darrers anys. Ha passat a identificar-se amb dones més grans, una tendència a la baixa que Alejandra Rubio no ajudarà a disminuir. I és que no ha anomenat la filla com l’àvia, sinó que ha volgut fer-hi referència amb un diminutiu més modern i chic. Com? La petita, a qui acaben de presentar a través d’Instagram, es dirà Tessa.

Alejandra Rubio, mare del seu segon fill - Instagram
Alejandra Rubio, mare del seu segon fill | Instagram

Benvinguda a la família, petita Tessa. T’estimem“, han escrit la influencer i l’actor italià per acompanyar la foto a l’hospital on apareixen agafant-se de la mà amb la petita al mig de tots dos. La nena va néixer aquest diumenge 30 d’agost i encara no s’hauria produït la presentació entre els germans, però la premsa que s’ha traslladat a l’hospital sí que ha pogut captar l’arribada de les àvies de la nena. Mar Flores, molt emocionada, reconeixia estar “molt contenta” amb l’arribada de la seva neta. En el seu cas, ha volgut tenir un detall amb la jove perquè li ha comprat unes postres de xocolata d’una pastisseria molt coneguda de la capital espanyola.

El part i el naixement de la nena ha anat bé, ja que totes dues es troben molt bé. Ara, si tot va bé, rebran l’alta demà mateix i estaran rebent visites dels familiars més properes en les següents hores. Alejandra Rubio, que va deixar la televisió quan va saber que tornava a estar embarassada per poder descansar, ja ha deixat clar que compartirà com són els primers dies amb dos bebès a través de les xarxes socials.

Alejandra Rubio, la filla de Terelu Campos, anuncia que està embarassada - Europa Press
Alejandra Rubio, la filla de Terelu Campos, mare de la seva segona filla | Europa Press

Una família que creix i una altra membre de a la família Campos i potencial personatge de televisió.

Alejandra Rubio

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