Una avaria provoca retards a les línies R1 i RG1 de Rodalies

Una avaria a les instal·acions d’Adif entre Vilassar de Mar i Mataró ha provocat retards de més de 30 minuts a les línies R1 i RG1 de Rodalies, segons informen Renfe i l’empresa responsable de la infraestructura ferroviària. Els tècnics d’Adif treballen per resoldre la incidència el més aviat possible, però no hi ha una hora estimada per recuperar la normalitat al servei.

Afectacions que poden superar els 30 minuts derivat incidència instal·lacions d'Adif entre Vilassar de Mar i Mataró. — R1 Rodalies 🤖 (@rod1cat) January 31, 2023

Els usuaris han rebut amb indignació la nova incidència. “Que poc serveix matar-se a matinar per arribar a la teva hora a la feina, si depens de Renfe com a transport!”, diu una viatgera a Twitter. “Ni un servei bàsic com és el tren….ni a primera hora. Sou una vergonya de servei públic. Gratuït…ens hauríeu de pagar per utilitzar el vostre servei indecent”, es queixa una altra.

Un atropellament causa afectacions a l’R4 de Rodalies

L’atropellament d’una persona a Castellbisbal aquest dilluns va obligar a interrompre el servei de Rodalies a la línia R4 de Rodalies durant unes hores. L’accident es va produir quan una persona va intentar travessar les vies per un “punt no autoritzat del pas”, segons va informar Adif. L’atropellament va causar “afectacions en freqüències i horaris” a la línia i Renfe va haver d’establir un servei alternatiu per carretera entre Castellbisbal i Martorell.

En els últimes hi ha hagut diversos atropellaments a Rodalies. El mes de desembre va ser especialment fatídic amb tres incidents. A la línia R1 se’n van produir dos consecutius els passats 27 i 28 de desembre, entre Arenys de Mar i Mataró i l’altra entre Montcada Ripollet i Montcada Bifurcació, l’autèntic punt negre de Rodalies amb un historial tràgic d’atropellaments que en els pròxims anys s’hauria de solucionar després que el govern espanyol hagi licitat, per fi, les obres de soterrament de les vies del tren al seu pas per Montcada.