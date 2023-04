Guerra laboral en un gran complex sanitari: “No ens toquis els sous”

Conflicte obert a l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) de Girona. El Departament de Salut i els comitès d’empresa estan enfrontats i les posicions són tan contràries que serà difícil desenrocar la situació. Tot, per la voluntat de l’empresa de retirar el conveni que premia l’antiguitat dels treballadors amb triennis i quinquennis. Les dues parts es troben actualment en negociacions, però el problema sembla difícil de resoldre per les posicions tan allunyades que mantenen.

Abans de tenir un conveni amb el Siscat (el Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya, és a dir, els centres concertats), l’IAS, que forma part de la xarxa de la Generalitat des del 1994, tenia un altre acord amb els treballadors. Quan l’empresa va adoptar la fórmula actual, es va acordar que els treballadors mantindrien l’antiguitat i les pagues per triennis i quinquennis. Ara bé, els nous treballadors que han anat entrant no han pogut accedir a aquests complements, fet que ha acabat provocant una doble escala salarial.

L’empresa va moure fitxa per demanar la nul·litat dels pactes

Donada la “injustícia” de la situació per als treballadors que van arribar després del 1994, els sindicats van interposar una demanda per reclamar que tots els empleats cobressin aquests complements d’antiguitat. L’empresa, segons expliquen, va respondre amb una contra demanda per demanar la nul·litat dels pactes del 1994. Actualment, els pactes que l’empresa vol “extingir” s’apliquen a 278 treballadors del total de 1.800 empleats, i d’aquesta manera les condicions s’igualarien a la baixa per als antics.

Una de les membres del comitè d’empresa, Anna Alcalá, assenyala que això és una “barbaritat” perquè “els sindicats mai no han demanat que prenguin drets als treballadors antics” sinó que “millorin les condicions de la resta”. Un cop els sindicats van saber que l’empresa havia interposat una demanda van començar les negociacions. “L’empresa volia que els sindicats retiressin la demanda a canvi de retirar ells la seva”, explica Alcalá.

Activació de l’article 41 per modificar les condicions laborals

En el primer acte de conciliació per mirar d’assolir un acord, l’empresa els va explicar que volia aplicar l’article 41 de l’Estatut dels Treballadors, que comporta una modificació “substancial” de les condicions laborals i que només es pot activar per raons econòmiques o d’organització. Mònica Meroño, responsable de la secció de La Intersindical, assegura que la situació és una “cacicada total”.

Un cop es van conèixer les intencions de l’empresa, els comitès d’empresa van demanar una reunió en la qual van aconseguir la retirada d’aquesta modificació a canvi de posar en pausa les dues demandes i negociar. “La qüestió és que hem demanat que ens ensenyin els comptes per saber quina és la situació i per què volien activar aquest article i no ho volen fer”, critica Alcalá, que assenyala la “greu falta de transparència” de l’IAS.

Un cartell a les portes de l’IAS Girona / Cedida

Versions contradictòries sobre l’entrega dels comptes

Segons explica Alcalá, l’empresa es va comprometre a donar els comptes el dia 17 de març en una reunió que finalment van anul·lar. Aquest divendres hi ha hagut una altra reunió infructuosa. “Creiem que no ens ho volen entregar i que la seva voluntat de negociació és nul·la. Fan coses ridícules”, etziba. “Ens sobta que uns números que fan servir per justificar aquest article siguin tan secrets, sembla una excusa”, afegeix.

En canvi, la versió de l’IAS és totalment contrària. Fonts del Departament de Salut apunten que l’assessoria jurídica de l’IAS va entregar un informe pericial de la situació econòmica als comitès d’empresa el passat 1 de març del 2023, cosa que els sindicats neguen. A més, recorda que “totes les auditories econòmiques de l’IAS (en procés la de l’exercici 2022) i pressupostos anuals són públics al portal de la transparència”.

A banda, aquestes fonts assenyalen que l’IAS ha aplicat a tot el personal les millores del nou conveni del Siscat i que “fruit d’aquestes millores laborals previstes al conveni, l’IAS incrementarà la massa salarial aquest 2023 en nou milions d’euros aproximadament”. El 2022 la despesa total de l’empresa en salaris del personal va ser del 67% del total, que va ser de 150 milions d’euros, i es preveu que enguany augmenti un 10%.

El punt de fricció que explica aquestes versions contràries

A la sortida de la reunió d’aquest divendres, els sindicats han lamentat que l’empresa no els dona la informació econòmica que demanen perquè “no és una negociació oficial”. Apunten que les dades que l’empresa assegura que ha donat no són les que ells han demanat. “No són dades econòmiques justificades, només un informe pericial d’un bufet privat que es basa en unes dades econòmiques que no hem vist”, insisteix Alcalá com a portaveu del comitè.

Denuncia que tampoc els han passat l’afectació que tindria ampliar els complements per antiguitat dels que gaudeixen 278 treballadors a la resta d’empleats. “Ens han dit que el cost anual és de dos milions d’euros i que si s’implementés a tothom seria de sis milions, però no ho han desglossat ni sabem d’on surten els números”, explica.

En aquest sentit, apunta que malgrat que aquesta “situació esperpèntica” els sindicats estudiaran la proposta que els han fet, que titllen de “ridícula”. “Per sentit de responsabilitat estudiarem la proposta ridícula i molt lluny de la nostra demanda que ens ha fet l’empresa i que es basa en dies de descans per millorar-la i desencallar la situació”, explica. És per això que les dues parts s’han instat a tornar a trobar-se la pròxima setmana i els sindicats han ajornat les mobilitzacions fins a la setmana que ve.