Guerra laboral en un gran complejo sanitario: “No nos toques los sueldos”

Conflicto abierto en el Instituto de Asistencia Sanitaria (IAS) de Girona. El Departamento de Salud y los comités de empresa están enfrentados y las posiciones son tan contrarias que será difícil desencallar la situación. Todo, por la voluntad de la empresa de retirar el convenio que premia la antigüedad de los trabajadores con trienios y quinquenios. Las dos partes se encuentran actualmente en negociaciones, pero el problema parece difícil de resolver por las posiciones tan alejadas que mantienen.

Antes de tener un convenio con el Siscat (el Sistema Sanitario Integral de Utilización Pública de Cataluña, es decir, los centros concertados), el IAS, que forma parte de la red de la Generalitat desde el 1994, tenía otro acuerdo con los trabajadores. Cuando la empresa adoptó la fórmula actual, se acordó que los trabajadores mantendrían la antigüedad y las pagas por trienios y quinquenios. Ahora bien, los nuevos trabajadores que han ido entrando no han podido acceder a estos complementos, hecho que ha acabado provocando una doble escala salarial.

La empresa movió ficha para pedir la nulidad de los pactos

Dada la “injusticia” de la situación para los trabajadores que llegaron después del 1994, los sindicatos interpusieron una demanda para reclamar que todos los empleados cobraran estos complementos de antigüedad. La empresa, según explican, respondió con una contra demanda para pedir la nulidad de los pactos del 1994. Actualmente, los pactos que la empresa quiere “extinguir” se aplican a 278 trabajadores del total de 1.800 empleados, y de este modo las condiciones se igualarían a la baja para los antiguos.

Una de las miembros del comité de empresa, Anna Alcalá, señala que esto es una “barbaridad” porque “los sindicatos nunca han pedido que quiten derechos a los trabajadores antiguos” sino que “mejoren las condiciones del resto”. Una vez los sindicatos supieron que la empresa había interpuesto una demanda, empezaron las negociaciones. “La empresa quería que los sindicatos retiraran la demanda a cambio de retirar ellos la suya”, explica Alcalá.

Activación del artículo 41 para modificar las condiciones laborales

En el primer acto de conciliación para lograr un acuerdo, la empresa les explicó que quería aplicar el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, que comporta una modificación “sustancial” de las condiciones laborales y que solo se puede activar por razones económicas o de organización. Mònica Meroño, responsable de la sección de La Intersindical, asegura que la situación es una “cacicada total”.

Una vez se conocieron las intenciones de la empresa, los comités de empresa pidieron una reunión en la cual consiguieron la retirada de esta modificación a cambio de poner en pausa las dos demandas y negociar. “La cuestión es que hemos pedido que nos enseñen las cuentas para saber cuál es la situación y por qué querían activar este artículo y no lo quieren hacer”, critica Alcalá, que señala la “grave falta de transparencia” de la IAS.

Un cartel a las puertas de la IAS Girona / Cedida

Versiones contradictorias sobre la entrega de las cuentas

Según explica Alcalá, la empresa se comprometió a dar las cuentas el día 17 de marzo en una reunión que finalmente anularon. Este viernes ha habido otra reunión infructuosa. “Creemos que no nos lo quieren entregar y que su voluntad de negociación es nula. Hacen cosas ridículas”, espeta. “Nos sobta que unos números que usan para justificar este artículo sean tan secretos, parece una excusa”, añade.

En cambio, la versión de la IAS es totalmente contraria. Fuentes del Departamento de Salud apuntan que la asesoría jurídica del IAS entregó un informe pericial de la situación económica a los comités de empresa el pasado 1 de marzo del 2023, cosa que los sindicatos niegan. Además, recuerda que “todas las auditorías económicas del IAS (en proceso la del ejercicio 2022) y presupuestos anuales son públicos al portal de la transparencia”.

A banda, estas fuentes señalan que el IAS ha aplicado a todo el personal las mejoras del nuevo convenio del Siscat y que “fruto de estas mejoras laborales previstas al convenio, el IAS incrementará la masa salarial este 2023 en nueve millones de euros aproximadamente”. El 2022 el gasto total de la empresa en salarios del personal fue del 67% del total, que fue de 150 millones de euros, y se prevé que este año aumente un 10%.

El punto de fricción que explica estas versiones contrarias

En la salida de la reunión de este viernes, los sindicatos han lamentado que la empresa no les da la información económica que piden porque “no es una negociación oficial”. Apuntan que los datos que la empresa asegura que ha dado no son las que ellos han pedido. “No son datos económicos justificados, solo un informe pericial de un bufete privado que se basa en unos datos económicos que no hemos visto”, insiste Alcalá como portavoz del comité.

Denuncia que tampoco los han pasado la afectación que tendría ampliar los complementos por antigüedad de los que disfrutan 278 trabajadores al resto de empleados. “Nos han dicho que el coste anual es de dos millones de euros y que si se implementara a todo el mundo seria de seis millones, pero no lo han desglosado ni sabemos de donde salen los números”, explica.

En este sentido, apunta que a pesar de que esta “situación esperpéntica” los sindicatos estudiarán la propuesta que los han hecho, que tildan de “ridícula”. “Por sentido de responsabilidad estudiaremos la propuesta ridícula y muy lejos de nuestra demanda que nos ha hecho la empresa y que se basa en días de descanso para mejorarla y desencallar la situación”, explica. Es por eso que las dos partes se han instado a volver a encontrarse la próxima semana y los sindicatos han aplazado las movilizaciones hasta la semana que viene.