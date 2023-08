Una alerta sanitària obliga a retirar un lot de xocolata Milka del mercat

L’Agència Espanyola de Seguretat obliga a retirar un lot de xocolata Milka. Aquest divendres al matí, l’Agència ha emès una alerta sanitària

per a les persones al·lèrgiques a la llet, l’avellana o la soja sobre la presència d’ingredients no etiquetats en castellà en algunes unitats de xocolata Milka 250G Mmmax Luflée Caramel, unes rajoles de xocolata amb llet farcides de caramel. El problema, doncs, no és que l’empresa no hagi referenciat els ingredients que conté el seu producte, sinó que no ho ha traduït correctament en castellà. En un comunicat de premsa, l’empresa explica que l’error es deu al fet que el lot malmès porta un embolcall corresponent als mercats d’Hongria, República Txeca, Eslovàquia, Alemanya i Àustria, en lloc del corresponent al mercat espanyol.

Així doncs, el problema que ocasionat amb l’etiquetatge porta a recordar que les tauletes de xocolata d’aquest lot “no són aptes per al consum per part d’aquelles persones que tinguin al·lèrgia a la llet, soia o avellana”. En concret, el lot concret afectat és l’OOV0432741 de la xocolata Milka, i que tenen marcada la caducitat del producte pel 6 d’abril de 2024. Arran d’aquesta alerta rebuda, l’empresa suïssa ja ha començat a retirar tots els exemplars d’aquest lot dels supermercats i petits comerços de Catalunya, el País Valencià, l’Aragó, Andalusia, Cantàbria i Madrid, que són les zones on asseguren haver repartit el lot. Ara bé, des de l’empresa també investiguen altres comunitats autònomes, ja que no descarten del tot que hagi pogut arribar en altres llocs.

Supermercat / EP

Què fer en cas de devolució?

Mondelēz International ja està retirant tots els productes de les estanteries, però és possible que algunes unitats d’aquest lot ja s’haguessin comercialitzat. A través d’aquest mateix comunicat de premsa, asseguren que “la companyia posa a la seva disposició el Servei d’Atenció al Consumidor en el telèfon 900 963 248, de dilluns a divendres en horari de 09:00 hores a 18:00 hores de la tarda; o en el formulari de contacte de la seva pàgina web”.