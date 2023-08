Una alerta sanitaria obliga a retirar un lote de chocolate Milka del mercado

La Agencia Española de Seguridad obliga a retirar un lote de chocolate Milka. Este viernes por la mañana, la Agencia ha emitido una alerta sanitaria para las personas alérgicas a la leche, la avellana o la soja sobre la presencia de ingredientes no etiquetados en castellano en algunas unidades de chocolate Milka 250G Mmmax Luflée Caramelo, unas baldosas de chocolate con leche rellenas de caramelo. El problema, pues, no es que la empresa no haya referenciado los ingredientes que contiene su producto, sino que no lo ha traducido correctamente en castellano. En uno comunicado de prensa, la empresa explica que el error se debe al hecho que el lote malogrado lleva un envoltorio correspondiente a los mercados de Hungría, República Checa, Eslovaquia, Alemania y Austria, en lugar del correspondiente al mercado español.

Así pues, el problema que ocasionado con el etiquetado lleva a recordar que las tabletas de chocolate de este lote «no son aptos para el consumo por parte de aquellas personas que tengan alergia a la leche, soja o avellana». En concreto, el lote concreto afectado es el OOV0432741 del chocolate Milka, y que tienen marcada la caducidad del producto por el 6 de abril de 2024. A raíz de esta alerta recibida, la empresa suiza ya ha empezado a retirar todos los ejemplares de este lote de los supermercados y pequeños comercios de Cataluña, el País Valenciano, el Aragón, Andalucía, Cantabria y Madrid, que son las zonas donde aseguran haber repartido el lote. Ahora bien, desde la empresa también investigan otras comunidades autónomas, puesto que no descartan del todo que haya podido llegar en otros lugares.

Supermercado / EP

Qué hacer en caso de devolución?

Mondelēz International ya está retirando todos los productos de las estanterías, pero es posible que algunas unidades de este lote ya se hubieran comercializado. A través de este mismo comunicado de prensa, aseguran que «la compañía pone a su disposición el Servicio de Atención al Consumidor en el teléfono 900 963 248, de lunes a viernes en horario de 09:00 horas a 18:00 horas de la tarde; o en el formulario de contacto de su página web».