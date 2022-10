El segon activista islàmic detingut se salva de l’internament al CIE

El jutjat d’instrucció 5 de Vilanova i la Geltrú ha denegat l’ingrés al Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de Barcelona a l’activista Amarouch Azbir. El jutge l’ha deixat en llibertat però l’obliga a comparèixer tres cops per setmana com a mesura cautelar. El cas es diferencia així del de l’altre activista de la comunitat islàmica Mohamed Said Badaoui, a qui el jutjat de guàrdia de Reus va enviar al CIE el divendres. Sobre tots dos activistes hi ha una ordre d’expulsió pendent des de l’estiu. L’origen de l’ordre de detenció és una denúncia de la Comissaria General d’Informació per “radicalisme ideològic”, “difusió de postulats radicals progihadistes” i per ser “un dels principals referents a Espanya del salafisme més ortodox”.

L’activista va ser arrestat a la seva ciutat aquest dimarts per la policia espanyola. Aquest dijous l’Audiència Nacional va rebutjar les mesures cautelaríssimes plantejades per Ivan Jiménez, advocat de tots dos. Així, va quedar pendent l’execució de l’ordre d’expulsió, però el divendres tots dos van ser retornats a les seves localitats a l’espera de passar pels jutjats de guàrdia. Azbir fa més de 20 anys que viu a Vilanova i la Geltrú i és president de l’associació islàmica Al-Forkan d’aquesta localitat.

Familiars i amics de Mohamed Said Badaoui, president de l’Associació per la Defensa dels Drets de la Comunitat Musulmana (Adedcom) de Reus, esperant la resolució del jutge de Reus en el seu cas d’expulsió pendent / ACN

El detingut de Reus ja ha estat internat

El jutjat de guàrdia de Reus va acordat l’ingrés al Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de Barcelona de Mohamed Said Badaoui per un període màxim de 60 dies. Tot i això, pel que sembla no abandonarà el país de manera immediata, ja que hi ha hagut un gir de guió que denota que l’activista no serà retornat al seu país d’origen. Badaoui és un activista islàmic que porta més de 30 anys a Catalunya i que per irregularitats el podrien fer marxar, el mateix cas que Azbir, qui ara es troba en llibertat. L’advocat de Badaoui, Ivan Jiménez, va explicar que serà el ministeri de l’Interior qui tindrà l’última paraula sobre el procediment, però ha manifestat que intueix que no serà expulsat.