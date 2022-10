Premi Nobel de la Pau per a activistes ucraïnesos, russos i bielorussos

El Premi Nobel de la Pau 2022 ha estat per a l’activista bielorús Ales Bialiatski, l’ONG russa Memorial i el Centre per a les Llibertats Civils d’Ucraïna. Els l’ha concedit el Comitè Noruec aquest divendres i rebran un reconeixement a Oslo el pròxim desembre. Relleven els periodistes Maria Ressa i Dimitri Muratov, que van ser premiats l’any passat per denunciar els abusos de poder dels presidents dels seus països. A banda del premi rebran també 10 milions de corones sueques, és a dir, més de 917.000 euros. Així, Bialiatzki, l’ONG Memorial i el Centre per a les Llibertats Civils, s’han imposat a les altres 341 candidatures, entre les quals hi havia 251 persones i 92 organitzacions. La llista és la segona més llarga en tota la història dels premis, només per darrere del rècord de 376 aconseguit en 2016.

Aquest any el guardó ha estat marcat per la guerra a Ucraïna, i segons la cap del Comitè noruec del Nobel, Berit Reiss-Andersen, l’han concedit als premiats per haver “protegit el dret de criticar el poder” i “documentar crims de guerra” als seus països. “Volem honorar tres campions pels drets humans i democràcia a tres països veïns, Bielorússia, Rússia i Ucraïna”, ha dit per anunciar els guanyadors aquest divendres al matí. S’esperava que el Nobel de la Pau d’enguany pogués ser per al president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, però finalment s’ha premiat aquests activistes.

Un dels premiats, empresonat

Un dels activistes premiats, el bielorús Bialiatski està empresonat al seu país precisament per les seves tasques de denúncia dels crims al país. “El nostre missatge a les autoritats de Bielorússia és que alliberin el senyor Bialiatski i esperem que ho facin perquè pugui venir a Oslo a recollir el premi”, ha dit Reiss-Andersen, tot i que no està gens clar que això pugui passar.