Gir inesperat en el cas dels dos presidents d’entitats islàmiques detinguts

El jutjat de guàrdia de Reus ha acordat l’ingrés al Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de Barcelona de Mohamed Said Badaoui per un període màxim de 60 dies. Tot i això, pel que sembla no abandonarà el país de manera immediata, ja que hi ha hagut un gir de guió que denota que l’activista no serà retornat al seu país d’origen. Badaoui és un activista islàmic que porta més de 30 anys a Catalunya i que per irregularitats el podrien fer marxar. L’advocat de Badaoui, Ivan Jiménez, ha explicat que serà el ministeri de l’Interior qui tindrà l’última paraula sobre el procediment, però ha manifestat que intueix que no serà expulsat. Jiménez, especialista en aquests casos, ha detallat que “mai” havia vist un cas “tan surrealista”, i ha celebrat que “hagi quedat demostrada la innocència” del seu client. Per això i perquè dimecres no va ser expulsat quan el van portar fins a Madrid, ha suposat que “el ministeri de l’Interior no el vol expulsar”.

Badaoui va ser detingut aquest dimarts a Reus per la policia espanyola, mentre que Amarouch Azbir, un altre activista islàmic que fa més de dues dècades que viu a Catalunya, va ser arrestat a Vilanova i la Geltrú. Aquest dijous l’Audiència Nacional va rebutjar les mesures cautelaríssimes plantejades per Jiménez, advocat de tots dos. Tot i això, aquest divendres a la nit -fent un gir inesperat- tots dos han estat retornats a les seves localitats. Badaoui ha passat a disposició judicial aquest divendres i Azbir ho farà aquest dissabte a les deu del matí. Per això i davant aquest aplaçament, l’advocat d’ambdós detinguts es mostra optimista.

El president de l’associació islàmica Al-Forkan de Vilanova i la Geltrú, Amarouch Azbir, i el president de l’Associació per la Defensa dels Drets de la Comunitat Musulmana (Adedcom) de Reus, Mohamed Said Badaoui | ACN

En concret, el jutge de guàrdia de Reus ha acordat l’internament de Badaoui al CIE de Barcelona “pel temps mínim indispensable per executar la decisió d’expulsió al seu país i prohibició d’entrada en territori nacional decretada per un període de deu anys”, “sense que aquesta durada pugui excedir, en cap cas, 60 dies”. Per Jiménez, que Badaoui i Azbir fossin traslladats de l’Audiència Nacional al jutjat de guàrdia és un símptoma que “el ministeri de l’Interior no els vol expulsar”, ja que és l’organisme governamental qui ha d’executar la sortida dels activistes.

Les conclusions del lletrat “a favor” dels activistes

Les conclusions del lletrat apunten a què els dos activistes no tenen cap necessitat de fugir. Ell mateix ha afirmat que aquest dijous van “estar a punt d’agafar un avió des de Madrid”. En la seva opinió, els responsables d’Interior “van tenir temps de sobres per executar l’expulsió, no han volgut”. Sobre els motius que han causat aquest gir de guió, ha assegurat que els desconeix. I ha afegit: “porto uns quants anys en aquest tipus de causes i mai havia vist res semblant. Surrealista, és poc. És una situació inèdita”.

Així mateix, en la seva opinió, en la vista que s’ha celebrat al jutjat de Reus “ha quedat molt demostrat que ni Badaoui ni Amarouch suposen un perill real immediat per la seguretat nacional”, tal com sosté la Policia Nacional. “Aixo és evident, perquè sinó ja estarien expulsats”, ha sostingut. A la vegada, ha anunciat que presentarà un recurs contra la interlocutòria d’internament al CIE.