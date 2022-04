Dos activistes inicien a Vic una vaga de fam en defensa del català

Dos activistes han iniciat a Vic una vaga de fam en defensa del català com a llengua vehicular a l’escola. Jaume Sastre i Carles Furriols, han assegurat que “la sentència del TS (del 25%) ha estat la gota que ha fet vessar el got”. En aquest sentit, ambdós activistes han dit que la protesta s’allargarà fins el 28 d’abril, que és la data que hi ha prevista perquè el Parlament voti la modificació de la Llei de Política Lingüística: “Cal passar a l’acció”, han argumentat els activistes.

En una presentació als mitjans, els dos activistes han denunciat els atacs de la justícia espanyola contra el català i contra el moviment independentista i han fet una crida a la mobilització i a “plantar cara” a aquests atacs. De fet, grans personalitats ja han fet ressò de la notícia, com l’expresident Quim Torra, qui ha acudit a la presentació. Durant la vaga de fam, els dos activistes s’allotjaran al Consell Local per la República de Vic, des d’on esperen rebre visites de persones que se sumen a la causa.

Accions reactives per canviar lleis

No és la primera vegada que Sastre busca provocar una reacció a través d’una vaga de fam. El 2014 ja va deixar de menjar durant 41 dies contra la política educativa del president balear, José Ramon Bauzà i ara alerten que la modificació de la llei catalana crearà jurisprudència al País Valencià i a Illes Balears. Segons els activistes han anunciat, “fan una crida a desobeir i plantar cara als jutges”, a qui acusen de ser els culpables de l’atac a la llengua.

Manifestació en defensa del català a Barcelona / Mireia Comas

Sastre ha acusat directament als jutges com a “culpables” i ha demanat que “primer posin ordre a casa seva” en relació a les poques sentències que es fan en català. En el cas del País Valencià, ha dit, només hi ha un jutjat dels més de 300 que ho fa. “Com s’atreveixen a imposar un 25% de català (a les escoles) si els jutges només fan un 7% de sentències en català a Catalunya?”, es preguntava amb indignació el docent balear, actualment jubilat. Per això ha fet una crida a “confrontar-se contra els jutges, amb noms i llinatges, perquè, si no, és acceptar la derrota”, ha dit.