A poc a poc, com una taca d’oli. Així va creixent el suport institucional de les demandes dels bombers voluntaris, que fa mesos van iniciar una ofensiva de protestes, manifestacions i accions als jutjats contra el que qualifiquen de “precarització de la seva feina”. Si ja tenien el suport de desenes d’entitats i associacions, així com de sindicats, una estratègia institucional als ajuntaments i als consells comarcals els està donant grans resultats. Tant és així que fins i tot regidors i consistoris amb governs municipals del PSC, el partit que dirigeix el Departament d’Interior –on reclamen el compliment de les seves demandes–, han aprovat o han facilitat l’aprovació de les mocions de suport a les peticions dels bombers voluntaris, que, a grans trets, exigeixen el reconeixement de la seva feina.
Els bombers mobilitzats han rebut per ara el suport de 77 municipis de 21 comarques de Catalunya per instar a la Generalitat a reconèixer els seus drets laborals. A més, compten amb el suport del Consell Comarcal del Pallars Sobirà i el de la Ribera d’Ebre. Aquests suports, en la seva majoria, s’han aconseguit a través d’acords de ple després de presentar-se mocions, però també a través d’acords entre alcaldes, com és el cas dels del Pallars Sobirà. Les mocions han estat impulsades des del col·lectiu Bombers Precaris en Lluita en diàleg amb les forces polítiques de cada lloc, i mostren la gran pluralitat de forces que s’hi han mostrat favorables. Fins i tot el PSC, ja que alguns dels seus alcaldes o regidors, trencant la línia oficial del partit del Govern, hi han votat a favor o n’han facilitat l’aprovació.
“Som bombers integrals”
En els textos de les diferents mocions que s’han presentat, i als quals ha tingut accés El Món, s’hi pot llegir que “els anomenats bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya són bombers integrals, actuen en qualsevol mena d’emergència i són indispensables per garantir la seguretat del territori, especialment en municipis amb entorn forestal i dispersió geogràfica”. Així, destaquen que “fan les mateixes tasques d’intervenció i estan integrats en el dispositiu sota el mateix comandament que els bombers funcionaris, assumeixen els mateixos riscos i intervenen en les mateixes situacions crítiques que la resta del cos”. Les mocions alerten que, malgrat la importància de la seva funció, “la seva realitat és profundament precària”. En aquesta línia asseguren que han patit “un procés d’uberització, de professionalització encoberta”.
Dins de l’apartat ‘acords’ del text, es recull un suport explícit “a les reivindicacions dels bombers precaris, anomenats bombers voluntaris” i s’insta el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya “a reconèixer drets laborals dels anomenats bombers voluntaris, garantir-los cobertura efectiva de seguretat social i sanitària, amb el reconeixement dels accidents laborals i les malalties professionals, i implementar protocols i reconeixement real en matèria de prevenció de riscos laborals”.
De tot color polític
Els suports han arribat des de tots els punts de Catalunya, amb especial incidència en pobles amb presència dels bombers voluntaris. De fet, 13 dels municipis que donen suport tenen parc d’aquestes característiques –Sant Climent Sescebes, Arbúcies, Sant Hilari, Sallent, Torà, Espot, Esterri, Llavorsí, Vall de Cardós, Artesa de Segre, Santa Maria Palautordera, Gelida i Batea– i altres se situen a les seves àrees d’influència. Però també han arribat suports des de diversos municipis amb parcs de bombers funcionaris, com ara Hostalric, Maçanet de la Selva, Sort, Ripoll, Terrassa i Sant Celoni.
Les mocions, en molts dels casos, s’estan aprovant per unanimitat, cosa que ha passat en gairebé 30 municipis, o no s’hi ha registrat ni un sol vot en contra, tan sols algunes abstencions, com la del PSC. “Als plens on s’ha debatut la moció, en aquest sentit, hem pogut comprovar que, durant el debat, s’ha produït un reconeixement exprés dels alcaldes i de la resta de grups a la feina dels bombers voluntaris”, assenyalen els portaveus de Bombers Precaris a El Món. “Els alcaldes defensen els seus municipis i no pas la lògica política de les seves formacions o partits afins pel que fa a l’existència dels bombers voluntaris sense el reconeixement de la seva relació laboral”, conclouen representants del col·lectiu. Tant ERC, com Junts, a CUP o els Comuns han impulsat les mocions als ajuntaments. En alguns consistoris, com Batea, on governa UPT-CP, un grup afí als socialistes, o a Molins de Rei, només es van oposar a dos punts amb un vot contradictori amb els punts que sí que van votar.