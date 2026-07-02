Poco a poco, como una mancha de aceite. Así va creciendo el apoyo institucional a las demandas de los bomberos voluntarios, que hace meses iniciaron una ofensiva de protestas, manifestaciones y acciones en los juzgados contra lo que califican de «precarización de su trabajo». Si ya contaban con el apoyo de decenas de entidades y asociaciones, así como de sindicatos, una estrategia institucional en los ayuntamientos y en los consejos comarcales les está dando grandes resultados. Tanto es así que incluso concejales y consistorios con gobiernos municipales del PSC, el partido que dirige el Departamento de Interior –donde reclaman el cumplimiento de sus demandas–, han aprobado o han facilitado la aprobación de las mociones de apoyo a las peticiones de los bomberos voluntarios, que, en líneas generales, exigen el reconocimiento de su trabajo.

Los bomberos movilizados han recibido hasta ahora el apoyo de 77 municipios de 21 comarcas de Cataluña para instar a la Generalitat a reconocer sus derechos laborales. Además, cuentan con el apoyo del Consejo Comarcal del Pallars Sobirà y el de la Ribera d’Ebre. Estos apoyos, en su mayoría, se han conseguido a través de acuerdos de pleno tras presentarse mociones, pero también a través de acuerdos entre alcaldes, como es el caso de los del Pallars Sobirà. Las mociones han sido impulsadas desde el colectivo Bomberos Precarios en Lucha en diálogo con las fuerzas políticas de cada lugar, y muestran la gran pluralidad de fuerzas que se han mostrado favorables. Incluso el PSC, ya que algunos de sus alcaldes o concejales, rompiendo la línea oficial del partido del Gobierno, han votado a favor o han facilitado la aprobación.

Un ejemplo de una de las mociones de apoyo a los Bomberos Voluntarios, en este caso, Batea/QS

«Somos bomberos integrales»

En los textos de las diferentes mociones que se han presentado, y a los que ha tenido acceso El Món, se puede leer que “los llamados bomberos voluntarios de la Generalitat de Catalunya son bomberos integrales, actúan en cualquier tipo de emergencia y son indispensables para garantizar la seguridad del territorio, especialmente en municipios con entorno forestal y dispersión geográfica». Así, destacan que «realizan las mismas tareas de intervención y están integrados en el dispositivo bajo el mismo mando que los bomberos funcionarios, asumen los mismos riesgos e intervienen en las mismas situaciones críticas que el resto del cuerpo». Las mociones alertan de que, a pesar de la importancia de su función, «su realidad es profundamente precaria». En esta línea aseguran que han sufrido «un proceso de uberización, de profesionalización encubierta”.

Dentro del apartado ‘acuerdos’ del texto, se recoge un apoyo explícito “a las reivindicaciones de los bomberos precarios, llamados bomberos voluntarios” y se insta al Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya «a reconocer derechos laborales de los llamados bomberos voluntarios, garantizarles cobertura efectiva de seguridad social y sanitaria, con el reconocimiento de los accidentes laborales y las enfermedades profesionales, e implementar protocolos y reconocimiento real en materia de prevención de riesgos laborales”.

Bomberos voluntarios y precarios esta mañana en Lleida presentando la demanda colectiva/BV

De todos los colores políticos

Los apoyos han llegado desde todos los puntos de Cataluña, con especial incidencia en pueblos con presencia de bomberos voluntarios. De hecho, 13 de los municipios que apoyan tienen parque de estas características –Sant Climent Sescebes, Arbúcies, Sant Hilari, Sallent, Torà, Espot, Esterri, Llavorsí, Vall de Cardós, Artesa de Segre, Santa Maria Palautordera, Gelida y Batea– y otros se sitúan en sus áreas de influencia. Pero también han llegado apoyos desde varios municipios con parques de bomberos funcionarios, como Hostalric, Maçanet de la Selva, Sort, Ripoll, Terrassa y Sant Celoni.

Las mociones, en muchos de los casos, se están aprobando por unanimidad, lo que ha ocurrido en casi 30 municipios, o no se ha registrado ni un solo voto en contra, tan solo algunas abstenciones, como la del PSC. «En los plenos donde se ha debatido la moción, en este sentido, hemos podido comprobar que, durante el debate, se ha producido un reconocimiento expreso de los alcaldes y del resto de grupos al trabajo de los bomberos voluntarios», señalan los portavoces de Bomberos Precarios a El Món. «Los alcaldes defienden sus municipios y no la lógica política de sus formaciones o partidos afines en cuanto a la existencia de los bomberos voluntarios sin el reconocimiento de su relación laboral», concluyen representantes del colectivo. Tanto ERC, como Junts, la CUP o los Comuns han impulsado las mociones en los ayuntamientos. En algunos consistorios, como Batea, donde gobierna UPT-CP, un grupo afín a los socialistas, o en Molins de Rei, solo se opusieron a dos puntos con un voto contradictorio con los puntos que sí votaron.