Sin diálogo. Así se puede resumir la reunión que celebraron este lunes por la tarde representantes de los bomberos voluntarios y la dirección del Departamento de Interior. Un cónclave que solo sirvió para que el gabinete de la consejera, Núria Parlon, pospusiera cualquier diálogo hasta la resolución judicial de las demandas laborales que el colectivo lleva meses impulsando. Fuentes de la plataforma Bombers Precaris en Lluita aseguran que no hubo ninguna voluntad de diálogo y que «nada ha cambiado».

En un comunicado, Bombers Precaris lamenta que «la Generalitat siga sin querer solucionar el conflicto de los bomberos voluntarios y se niegue a hablar de regularización y de sus derechos laborales». “Seguimos donde estábamos; puertas abiertas al diálogo, pero sin entrar en el tema que nos ocupa”, reprochan. De esta manera, Bombers Precaris avisa que continuará «con la vía judicial hasta que se reconozcan los derechos laborales» de los bomberos voluntarios. El 25 de septiembre ya hay convocada la primera vista oral en los Juzgados Sociales de Lleida. De hecho, ya hay 9 juicios señalados. El conflicto, pues, continúa abierto.

Bomberos voluntarios y precarios esta mañana en Lleida presentando la demanda colectiva/BV

Un departamento «atrincherado»

A la reunión asistieron, por parte de Bombers Precaris en Lluita, su presidente, Daniel Sitjà; Miquel Mesegué, portavoz y a la vez presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de Cataluña; Josep Maria Alcalà, miembro y a la vez presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Cataluña; Fran Castillo, portavoz de Bombers Precaris y representantes de su equipo jurídico. Por parte de la Generalitat, estaban Esteve Serrano, jefe de gabinete de la consejera de Interior; Tomàs Esteve, secretario general de Interior, y Tamara Garcia, directora general de la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos (DGPEIS).

“El departamento sigue atrincherado y quiere seguir manteniendo trabajadores, que en este caso somos los bomberos precarios, en fraude hasta que un juez dictamine lo contrario. Entonces, nos veremos en los juzgados”, explicaba Daniel Sitjà este lunes por la noche después de terminar la reunión. Aunque el colectivo destaca la «voluntad de continuar hablando siempre que sean requeridos para llegar a una solución política a esta situación que cada día que pasa pone en riesgo y sin derechos a los bomberos voluntarios al desarrollar sus tareas», y más en una campaña forestal viva e intensa como la de este año.