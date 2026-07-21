Sense diàleg. Així es pot resumir la reunió que van celebrar aquest dilluns a la tarda representants dels bombers voluntaris i la direcció del Departament d’Interior. Un conclave que només va servir perquè el gabinet de la consellera, Núria Parlon, ajornés qualsevol diàleg fins a la resolució judicial de les demandes laborals que el col·lectiu fa mesos que va posar en marxa. Fonts de la plataforma Bombers Precaris en Lluita asseguren que no hi va haver cap voluntat de diàleg i que “res no ha canviat”.
En un comunicat, Bombers Precaris lamenta que “la Generalitat segueixi sense voler solucionar el conflicte dels bombers voluntaris i es negui a parlar de regularització i dels seus drets laborals”. “Seguim allà on érem; portes obertes al diàleg, però sense entrar en el tema que ens ocupa”, retreuen. D’aquesta manera, Bombers Precaris avisa que continuarà “amb la via judicial fins que es reconeguin els drets laborals” dels bombers voluntaris. El 25 de setembre ja hi ha convocada la primera vista oral als Jutjats Socials de Lleida. De fet, ja hi ha 9 judicis assenyalats. El conflicte, doncs, continua obert.
Un departament “enrocat”
A la reunió hi van assistir, per part de Bombers Precaris en Lluita, el seu president, Daniel Sitjà; Miquel Mesegué, portaveu i alhora president de la Federació de Bombers Voluntaris de Catalunya; Josep Maria Alcalà, membre i alhora president de l’Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya; Fran Castillo, portaveu de Bombers Precaris i representants del seu equip jurídic. Per part de la Generalitat, hi havia Esteve Serrano, cap de gabinet de la consellera d’Interior; Tomàs Esteve, secretari general d’Interior, i Tamara Garcia, directora general de la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS).
“El departament segueix enrocat i vol seguir mantenint treballadors, que en aquest cas som els bombers precaris, en frau fins que un jutge dictamini el contrari. Aleshores, ens veurem als jutjats”, explicava Daniel Sitjà aquest dilluns al vespre després d’acabar la reunió. Tot i que el col·lectiu remarca la “voluntat de continuar parlant sempre que siguin requerits per arribar a una solució política a aquesta situació que cada dia que passa posa en risc i sense drets als bombers voluntaris a l’hora de desenvolupar les seves tasques”, i més en una campanya forestal viva i intensa com la d’enguany.