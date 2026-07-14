Tarda tensa i intensa al Parlament amb la compareixença de la consellera d’Interior, Núria Parlon, i el director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, arran de les infiltracions policials en les assemblees de docents en plena crisi del sector. Una compareixença obligada a petició de la comissió d’investigació sobre la infiltració de policies en moviments socials, polítics i populars dels Països Catalans i que, pel que s’ha constatat, no venia gens de gust ni a la consellera ni al director Trapero. Tant és així, que Junts ha demanat la dimissió de tots dos, com la CUP i ERC els ha criticat el seu “menyspreu” cap al Parlament, en la línia del que també ha retret el portaveu dels Comuns. Només els socialistes han defensat la posició de la consellera.
Parlon, visiblement enutjada i amb un punt nerviós, ha començat demanant explicacions al president de la comissió d’avui, Josep Maria Jové, i al lletrat de la mateixa. Tot plegat perquè considerava que no havia de donar explicacions en una comissió que no pertocava perquè investiga els cossos de seguretat de l’Estat i els Mossos d’Esquadra n’estan al marge. Un fet, que el mateix president del Parlament, Josep Rull, per escrit, ha negat i li ha recordat l’obligació que té com a representant del poder executiu de sotmetre’s al poder legislatiu. El posicionament de Parlon ha irritat l’oposició que li ha retret que s’amagués rere qüestions formals per rebutjar donar explicacions i li han recordat que la funció del Parlament és controlar l’acció de Govern. Per això, li han reclamat respecte per la institució.
“S’ha alterat l’objecte de la comissió!”
El debat ha anat pujant de to, fins al punt que ha activat Jové, un diputat normalment molt asserenat i poc amic de les picabaralles que ha demanat a la consellera que no fes joc de mans amb el sentit de les paraules i respongués als diputats. En tot cas, Parlon ha esquivat, amb un to aspre, donar explicacions sobre la presència de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents que ja va provocar una primera compareixença a la comissió d’Interior el passat 13 de maig on va titllar la infiltració “d’errada operativa”.
Parlon s’ha mostrat molesta a comparèixer perquè “s’ha alterat l’objecte de la comissió” que investiga les infiltracions de policies dels cossos i forces de seguretat de l’Estat i l’espionatge amb programari espia Pegasus. Per a Parlon, els Mossos no són un cos estatal, sinó que “són la policia integral de la Generalitat”. En el mateix sentit, ha rebutjat donar detalls de la investigació reservada oberta arran dels fets perquè hi ha tres contenciosos administratius en marxa interposats pels sindicats, i ha qualificat l’actuació “d’infiltració cutre” que “no es repetirà” i que a partir d’ara, el comissari en cap del cos haurà d’autoritzar aquesta mena d’operatives. De fet, s’ha ocupat molt de remarcar que han canviat els protocols d’actuació.
En tot cas, Parlon ha opinat que la infiltració en l’assemblea de docents “no té res a veure amb l’objecte d’aquesta comissió”. Tot i això, i després de remetre’s a la compareixença del passat mes de maig, ha remarcat que “no hi havia cap instrucció política” per dur a terme aquesta actuació i que es va tractar d’una decisió “operativa”. “Una decisió operativa maldestra, mal plantejada i inoportuna”, ha conclòs.