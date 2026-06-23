Parlon, Trapero i Esquius hauran de comparèixer per les infiltracions policials

Les infiltracions d’agents de paisà en les assemblees de docents durant la crisi educativa i les vagues convocades pels professors van fer atiar l’incendi que hi havia entre els professionals educatius i el Govern de la Generalitat. Els responsables polítics, però, van afanyar-se a llençar pilotes fora i evitar assumir responsabilitats. Ara, però, comissió d’investigació del Parlament sobre la infiltració de policies en moviments socials, polítics i populars dels Països Catalans obligarà la consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon; el director general dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero; el comissari en cap de la policia, Miquel Esquius, i el cap de la comissaria d’informació, Carles Hernández, a comparèixer per donar explicacions sobre aquest tipus d’operacions policials.
El president de la comissió i diputat de la CUP, Xavier Pellicer, ha assenyalat en roda de premsa que la intenció és que la cúpula d’Interior doni explicacions sobre les infiltracions policials en les assemblees de docents i en “totes les que s’hagin produït en els darrers anys”. En declaracions recollides per l’ACN el diputat cupaire ha assegurat que la infiltració d’agents de paisa en assemblees de docents va ser un “incendi majúscul” i l’ha qualificat d'”un dels majors atacs a la democràcia, als drets i a les llibertats que ha patit el nostre país”. Pellicer ha aprofitat la seva intervenció en roda de premsa per demanar la dimissió de la consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon; el director general dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, els quals ha assegurat que “no han estat a l’altura” de la situació.
La CUP colla el Govern pels conflictes amb els Bombers i els professionals de la informació
Durant la seva intervenció en roda de premsa el diputat de la CUP ha demanat que es desencalli la situació en la qual es troba immersa el Govern amb els Bombers, els quals des d’alguns sindicats han cridat a no cobrir des d’aquest dimarts -revetlla de Sant Joan-. El diputat cupaire ha exigit que el Govern “doni resposta” a les reclamacions dels Bombers. “Si demanem responsabilitat al conjunt de la ciutadania, el primer que s’ha de fer és demanar responsabilitat al Govern”, ha afegit.
A més, ha etzibat un calbot al Govern per les crisis que assoten l’executiu d’Illa. Una d’aquestes crisis és la protagonitzada pels professionals de la comunicació que treballen a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, els quals han convocat vagues parcials per al pròxim 30 de juny. Pellicer ha assenyalat que l'”incendi que no cessa” a la CCMA i ha demanat que des del Govern redrecin la situació amb els professionals de la informació i que la direcció de l’ens incorpori “de manera sincera i real” la plantilla dins la gestió i els canvis que s’estan aplicant.