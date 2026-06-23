Parlon, Trapero y Esquius deberán comparecer por las infiltraciones policiales

Las infiltraciones de agentes de paisano en las asambleas de docentes durante la crisis educativa y las huelgas convocadas por los profesores avivaron el incendio que había entre los profesionales educativos y el Gobierno de la Generalitat. Los responsables políticos, sin embargo, se apresuraron a lanzar balones fuera y evitar asumir responsabilidades. Ahora, sin embargo, la comisión de investigación del Parlamento sobre la infiltración de policías en movimientos sociales, políticos y populares de los Países Catalanes obligará a la consejera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon; al director general de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero; al comisario jefe de la policía, Miquel Esquius, y al jefe de la comisaría de información, Carles Hernández, a comparecer para dar explicaciones sobre este tipo de operaciones policiales.

El presidente de la comisión y diputado de la CUP, Xavier Pellicer, ha señalado en rueda de prensa que la intención es que la cúpula de Interior dé explicaciones sobre las infiltraciones policiales en las asambleas de docentes y en «todas las que se hayan producido en los últimos años». En declaraciones recogidas por la ACN el diputado de la CUP ha asegurado que la infiltración de agentes de paisano en asambleas de docentes fue un «incendio mayúsculo» y lo ha calificado de «uno de los mayores ataques a la democracia, a los derechos y a las libertades que ha sufrido nuestro país». Pellicer ha aprovechado su intervención en rueda de prensa para pedir la dimisión de la consejera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon; el director general de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, quienes ha asegurado que «no han estado a la altura» de la situación.

La CUP presiona al Gobierno por los conflictos con Bomberos y periodistas

Durante su intervención en rueda de prensa el diputado de la CUP ha pedido que se desbloquee la situación en la que se encuentra inmerso el Gobierno con los Bomberos, quienes desde algunos sindicatos han llamado a no cubrir desde este martes -víspera de San Juan-. El diputado de la CUP ha exigido que el Gobierno «dé respuesta» a las reclamaciones de los Bomberos. «Si pedimos responsabilidad al conjunto de la ciudadanía, lo primero que se debe hacer es pedir responsabilidad al Gobierno», ha añadido.

La consejera de Interior, Núria Parlon, y el director general de la policía, Josep Lluís Trapero, en un encuentro con periodistas | Albert Hernàndez Ventós / Bernat Vilaró (ACN)

Además, ha lanzado un golpe al Gobierno por las crisis que azotan al ejecutivo de Illa. Una de estas crisis es la protagonizada por los profesionales de la comunicación que trabajan en la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, quienes han convocado huelgas parciales para el próximo 30 de junio. Pellicer ha señalado que el «incendio que no cesa» en la CCMA y ha pedido que desde el Gobierno enderecen la situación con los profesionales de la información y que la dirección del ente incorpore «de manera sincera y real» la plantilla dentro de la gestión y los cambios que se están aplicando.