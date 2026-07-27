La titular del Tribunal d’Instrucció número 24 de Barcelona no tenia més remei i així ho ha fet saber en una nova interlocutòria amb què processa els tres mossos d’esquadra que acompanyaven el president a l’exili Carles Puigdemont durant el seu retorn fugaç a Catalunya el 8 d’agost de 2024. “De conformitat amb la interlocutòria de l’Audiència de Barcelona, concorren indicis suficients per poder afirmar que existia un vincle entre els investigats encaminat a aconseguir la fugida de Puigdemont, malgrat l’ordre de detenció vigent dictada pel Tribunal Suprem”, indica la jutgessa deixant clar que compleix ordres dels magistrats de l’Audiència després que tombés el seu arxivament el passat 3 de juliol.
En la resolució, de tres pàgines i a la que ha tingut accés El Món, la instructora conclou que els processats haurien “assumit una tasca pròpia i complementària, actuant de manera concertada, per evitar que Puigdemont fos detingut i possibilitar-ne la fugida posterior”. Ara, amb la nova resolució tanca de nou la instrucció i atorga deu dies a les parts per tal que formulin escrit d’acusació o bé perquè demanin el sobreseïment de la causa. Les acusacions són fiscalia, Vox i l’entitat ultraespanyolista Hazte Oir.
El relat de l’Audiència
La interlocutòria segueix fil per randa el relat de l’Audiència de Barcelona, que divergeix de les conclusions de la instructora que en primera instància va arxivar el cas. Així, els fets que indiciàriament recull la resolució, el 8 d’agost de 2024, els tres mossos es trobaven a la zona del passeig de l’Arc de Triomf. Un es trobava de vacances, un altre de baixa i el tercer fent ús dels seus dies personals. Tots tres haurien realitzat actes conjuntament per evitar la detenció del president a l’exili. Afegeix les conclusions dels atestats de la Divisió d’Investigació Interna dels Mossos on s’apunta que cadascun hauria assumit una tasca pròpia i complementària.
D’aquesta manera “haurien col·laborat perquè Puigdemont pogués arribar a peu a l’escenari situat davant d’Arc de Triomf, i que, després de baixar-se’n, l’escortaven i ocultaven (al costat d’altres persones)”. També els acusa de donar protecció, ocultar-lo i de fer actuacions que van poder contribuir eficaçment què pogués tornar cap a l’exili. Atès aquest relat, aquest pla va “requerir un concert i preparació prèvia, tenint en compte que els acusats estan instruïts en tècniques pròpies d’escorta i protecció de personalitats”. La jutgessa emfatitza que és la interlocutòria de l’Audiència la que descriu actuacions que tindrien la finalitat d’evitar la detenció Puigdemont i “possibilitar-ne la fugida”. Com ara, “la d’envoltar-lo a molt curta distància, i en algun moment arribar-lo a agafar pel braç per tal d’avançar davant l’aglomeració de persones en una disposició qualificada d’encapsulament i utilitzar per a la fugida un vehicle titularitat per un dels acusats, conduït pel que sembla per la seva exparella”.