La titular del Tribunal de Instrucción número 24 de Barcelona no tenía más remedio y así lo ha hecho saber en una nueva resolución con la que procesa a los tres mossos d’esquadra que acompañaban al presidente en el exilio Carles Puigdemont durante su regreso fugaz a Cataluña el 8 de agosto de 2024. «De conformidad con la resolución de la Audiencia de Barcelona, ​​concurren indicios suficientes para poder afirmar que existía un vínculo entre los investigados encaminado a conseguir la fuga de Puigdemont, a pesar de la orden de detención vigente dictada por el Tribunal Supremo», indica la jueza, dejando claro que cumple órdenes de los magistrados de la Audiencia tras que anularan su archivo el pasado 3 de julio.

En la resolución, de tres páginas y a la que ha tenido acceso El Món, la instructora concluye que los procesados habrían «asumido una tarea propia y complementaria, actuando de manera concertada, para evitar que Puigdemont fuera detenido y posibilitar su posterior fuga». Ahora, con la nueva resolución cierra de nuevo la instrucción y otorga diez días a las partes para que formulen escrito de acusación o bien para que soliciten el sobreseimiento de la causa. Las acusaciones son fiscalía, Vox y la entidad ultraespañolista Hazte Oír.

Una imagen base de trabajo de los Mossos para intentar esclarecer quién protegió al presidente Puigdemont/Quico Sallés

El relato de la Audiencia

La resolución sigue al pie de la letra el relato de la Audiencia de Barcelona, que diverge de las conclusiones de la instructora que en primera instancia archivó el caso. Así, los hechos que indiciariamente recoge la resolución, el 8 de agosto de 2024, los tres mossos se encontraban en la zona del paseo del Arc de Triomf. Uno estaba de vacaciones, otro de baja y el tercero haciendo uso de sus días personales. Todos ellos habrían realizado actos conjuntamente para evitar la detención del presidente en el exilio. Añade las conclusiones de los informes de la División de Investigación Interna de los Mossos donde se apunta que cada uno habría asumido una tarea propia y complementaria.

De esta manera «habrían colaborado para que Puigdemont pudiera llegar a pie al escenario situado frente al Arc de Triomf, y que, después de bajarse, lo escoltaban y ocultaban (junto a otras personas)». También los acusa de dar protección, ocultarlo y de realizar acciones que pudieron contribuir eficazmente a que pudiera volver al exilio. Según este relato, este plan «requirió un concierto y preparación previa, teniendo en cuenta que los acusados están instruidos en técnicas propias de escolta y protección de personalidades». La jueza enfatiza que es la resolución de la Audiencia la que describe actuaciones que tendrían la finalidad de evitar la detención de Puigdemont y «posibilitar su fuga». Como por ejemplo, «la de rodearlo a muy corta distancia, y en algún momento llegar a agarrarlo del brazo para avanzar ante la aglomeración de personas en una disposición calificada de encapsulamiento y utilizar para la fuga un vehículo titularidad de uno de los acusados, conducido al parecer por su expareja».