Cambray posa en marxa Sensei, el ‘MIR’ dels professors novells

El conseller d’Educació, Josep Gonzalez Cambray, ha anunciat la posada en marxa del programa pilot Sensei -que adopta el nom del japonès, mestre o mentor- per a la formació dels professors novells, una mena de MIR per al sector educatiu. En un acte aquest dilluns al Born, el conseller ha explicat el funcionament d’aquest programa basat en la premissa “mestres que acompanyen a mestres” i l’objectiu de promoure la capacitació professional dels docents novells de primer any. Sensei els ha de preparar per ser més autònoms i tenir més impacte en l’alumnat i constarà de seminaris, experiències pràctiques, reflexió, codocència i un feedback constant dels mentors.

Cambray ha destacat que aquesta proposta no és “aïllada”, sinó que molts països de la Unió Europea i la UNESCO veuen les polítiques de desenvolupament professional dels professors com un “pilar clau” en el sistema educatiu. Per això Sensei permetrà que persones que ja estan fent la funció de docents acompanyin als nous que s’incorporen i els ajudin a desenvolupar el perfil professional que necessita el sistema. Fonts del departament apunten que en aquest programa pilot hi estan implicats sindicats, universitats i diversos actors de la comunitat educativa, amb l’objectiu de garantir que els docents assoleixin les competències, es millorin els resultats educatius globals i la satisfacció laboral i de benestar docent. Aquestes mateixes fonts apunten que els països amb millors resultats acadèmics tenen programes com Sensei i que 19 dels 27 estats membre de la Unió Europea tenen residències docents.

El conseller d’Educació, Josep González-Cambray / ACN

El funcionament de Sensei els primers dos anys

Aquesta prova pilot es desenvoluparà a l’escola pública, ja que estarà finançada per la Unió Europea en el marc del Programa de Catalunya 2023-2025 del Fons Social Europeu Plus i aquests diners no poden anar destinats a la concertada. Per compensar-ho, la conselleria està buscant la manera de fer que els professors novells de la concertada puguin tenir una experiència semblant. Pel que fa a Sensei, serà un programa experimental d’una durada de dos anys en els quals s’estudiarà com podria funcionar a gran escala.

La prova es farà en 60 centres formadors seleccionats que hagin demostrat experiència prèvia en la formació i una estratègia al respecte que garanteixi un bon acompanyament als nous docents. Hi haurà un total de 85 mentors que tindran un pes molt important en Sensei i als quals se’ls alliberarà de mitja jornada lectiva perquè puguin atendre els seus pupils, que seran un màxim de 3.

D’aquesta manera, 500 docents novells que portin menys de 3 mesos a la borsa es podran beneficiar d’aquesta primera prova. En el primer curs d’aplicació, el 2023/2024 se’n beneficiaran 250 -150 de primària i 100 de secundària- i en el segon, el 2024/2025, uns altres 250. Com a recompensa es certificaran els participants del programa 250 hores de formació i els efectes d’haver superat el curs d’iniciació a la tasca docent.