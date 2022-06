El PP retira el recurs que demanava l’absolució de Bárcenas

Gir radical del PP des que Alberto Nuñez Feijóo n’és el president. El sotssecretari institucional del PP, Esteban González-Pons, ha anunciat per sorpresa aquest dilluns que el seu partit ha retirat el recurs que demanava l’absolució de l’extresorer de la formació Luis Bárcenas. El recurs s’havia presentat per revocar la condemna al PP com a responsable civil subsidiari per les obres a la seu de Génova. La cúpula d’Alberto Nuñez Feijóo no era conscient que hi havia aquest recurs i ha optat per retirar-lo perquè l'”estratègia jurídica xoca amb la lògica política”.

“No ho coneixíem i, en conèixer-ho, no ho compartim, per tant, el comitè de direcció del PP ha decidit que aquest recurs es retira avui mateix”, ha insistit González Pons. D’aquesta manera, Feijóo esmena l’estratègia judicial de l’anterior direcció del partit, és a dir, de Pablo Casado, de qui s’esforça per distanciar-se.

El recurs que havia presentat Casado

El PP havia presentat aquest recurs de cassació davant del Tribunal Suprem i sol·licitava l’absolució de Bárcenas de la sentència de l’Audiència Nacional que el va condemnar a dos anys de presó per les obres pagades en ‘b’ a Génova. Aquest recurs pretenia eximir la formació de la seva responsabilitat civil subsidiària.

Segons l’Audiència Nacional Bárcenas va pagar en negre més d’un milió d’euros de les obres de reforma de la seu del PP. També va condemnar al PP com a responsable civil subsidiari de Bárcenas en la quantia de 123.669 euros per l’Impost de Societats de 2007 de Unifica, l’estudi d’arquitectura que es va encarregar de la remodelació.

Aquest recurs es va redactar al novembre, amb l’antiga direcció del PP. Segons González Pons la nova cúpula del partit ha conegut aquest recurs “a través dels mitjans de comunicació” i ha criticat que es redactés al mes de novembre i es presentés “tres dies abans” del congrés extraordinari del partit a Sevilla on es va triar Feijóo nou líder del partit en substitució de Pablo Casado.