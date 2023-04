La comissió del Parlament sobre pederàstia disculpa per l’ús del mòbil davant les víctimes

El vídeo en què una víctima d’abusos sexuals d’un professor dels Maristes esbronca els diputats de la comissió d’investigació del Parlament sobre la pederàstia a l’Església per haver estat mirant el mòbil durant les intervencions de les víctimes ha aixecat pols. Després de les crítiques i la polèmica que han generat les declaracions de Josep Maria Garrigós, la diputada dels comuns al Parlament i presidenta de la comissió, Susanna Segovia, ha demanat disculpes públicament per l’ús dels telèfons per part d’alguns diputats.

Segovia ha demanat perdó en declaracions a TV3 aquest dimecres, l’endemà del dia de la compareixença, i ho ha recollit Europa Press. La diputada dels comuns ha assegurat que, quan una de les víctimes d’abús sexual als Maristes -Josep Maria Garrigós- ha demanat als membres de la comissió que deixessin el mòbil mentre intervenien les víctimes, a la sala s’ha viscut un moment “tens”. Segons Segovia, aquesta actitud respon a “les expectatives i la frustració per la incapacitat de donar resposta dels polítics i les institucions en aquests casos d’abusos. A més, la presidenta de la comissió d’investigació sobre la pederàstia ha justificat l’ús dels dispositius afirmant que, en la majoria de les ocasions, els diputats l’utilitzen per fer consultes que estan relacionades amb les compareixences.

“Que es consulti el mòbil no vol dir que no s’estigui escoltant”, ha remarcat Segovia, que ha reconegut que la imatge dels diputats mirant els mòbils no ajuda les víctimes d’abusos infantils a l’Església a sentir-se més còmodes per poder donar el seu testimoni. Garrigós, que va aconseguir gravar la confessió del professor de Maristes que el va “violar més de 50 vegades”, afirmava que dels sis diputats de la comissió, un ha estat “el 80& amb el telèfon, dos han estat la meitat del temps i uns altres dos una mica”.