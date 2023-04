La comisión del Parlamento sobre pederastia se disculpa por el uso del móvil ante las víctimas

El video en el que una víctima de abusos sexuales de un profesor de los Maristas riñe los diputados de la comisión de investigación del Parlamento sobre la pederastia en la Iglesia por haber estado mirando el móvil durante las intervenciones de las víctimas ha generado mucha polémica. Después de las críticas por las declaraciones de Josep Maria Garrigós, la diputada de los comunes en el Parlamento y presidenta de la comisión, Susanna Segovia, ha pedido disculpas públicamente por el uso de los teléfonos por parte de algunos diputados.

El día siguiente a la comparecencia, Segovia ha pedido perdón en declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press . La diputada de los comunes ha asegurado que, cuando una de las víctimas de abuso sexual en los Maristas –Josep Maria Garrigós– ha pedido a los miembros de la comisión que dejaran el móvil mientras intervenían las víctimas, en la sala se ha vivido un momento “tenso”. Según Segovia, esta actitud responde a «las expectativas y la frustración por la incapacidad de los políticos y las instituciones para dar respuesta a estos casos de abusos. Además, la presidenta de la comisión de investigación sobre la pederastia ha justificado el uso de los dispositivos afirmando que, en la mayoría de las ocasiones, los diputados lo utilizan para hacer consultas que están relacionadas con las comparecencias.

«Que se consulte el móvil no quiere decir que no se esté escuchando», ha remarcado Segovia, que ha reconocido que la imagen de los diputados mirando los móviles no ayuda a las víctimas de abusos infantiles en la Iglesia a sentirse más cómodas para poder dar su testimonio. Garrigós, que consiguió grabar la confesión del profesor de Maristas que lo “violó más de 50 veces”, afirmaba que de los seis diputados de la comisión, uno ha estado «el 80% del tiempo con el teléfono, dos han estado la mitad del tiempo y otros dos un poco».